В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

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Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории губернии с 12 февраля по 21 февраля текущего года совместно с территориальными подразделений ГУФССП России по Самарской области.

Основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов.

По результатам мероприятий исполнено 911 постановлений на сумму более 1 500 000 р. За несвоевременную оплату штрафов к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) привлечено 446 должников. Работа в данном направлении проводилась на всей территории Самарской области и будет продолжена.

По итогам рассмотрения протоколов судами, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также административные аресты.

Так в отношении жителя Волжского района Самарской области составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.20 КоАП РФ за потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом. В установленный законом срок он не оплатил назначенный штраф в виде 500р. В отношении правонарушителя составлен протокол, предусмотренный частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Судом мужчине за неуплату штрафа, назначено наказание в виде пятнадцати суток административного ареста.

Житель Комсомольского района г. Тольятти «забыл» оплатить штраф в размере 730 рублей за появление в общественных местах в состоянии опьянения, полицейские составили в отношении него административный материал, рассмотрев который суд назначил забывчивому горожанину 40 часов обязательных работ.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.