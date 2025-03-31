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В Самарской области подчитают пассажиров общественного транспорта

31 марта 2025 10:33
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В Самарской области подчитают пассажиров общественного транспорта

В ближайшее время в Самарской области планируют подготовить новую стратегию развития системы общественного транспорта. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи главы регионального Минтранса Сергея Карпова с представителями НИИ «Мостранспроект».

«Стороны обсуждали разработку транспортной стратегии губернии и внедрение опыта Москвы по системе работы и управления общественным транспортом. В частности, они рассмотрели вопросы организации управленческих процессов, содержания трамвайной инфраструктуры и улучшения агломерационной связанности», — сообщили в Минтрансе. — «Работа над важным для региона документом идет в рамках меморандума. Его заключили правительства Москвы и Самарской области».

Одним из этапов работы является сбор информации. Она необходима специалистам для проведения анализа и выстраивания стратегии, пишет 63.ру. 

Следующий шаг — это определение потребности Самарской области в маршрутах и количестве общественного транспорта. Подсчитывать пассажиропоток начнут в апреле с помощью студентов самарских вузов.

Теги: Городской транспорт

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