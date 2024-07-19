В Самарской области победители конкурса получат гранты на реализацию социальных проектов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу подготовки объектов коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному сезону.
Глава региона поставил задачу обеспечить 100-процентную надежность объектов коммунальной инфраструктуры в отопительный сезон
В Самаре ночью +16, +18° С, днем +28, +30°С.
 20 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +31°С
Соискателям предлагается стабильная заработная плата, пакет социальных гарантий, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.
В Куйбышевском районе Самары столкнулись грузовик и пассажирский автобус
Будущие инженеры, технологи и помощники машиниста познакомятся с потенциальными работодателями, узнают об их требованиях и специфике будущей работы.
Выпускники из трёх регионов страны пройдут экспресс-стажировку в Самарской области
В ходе встречи с коллективом обсудили увеличение количества телемедицинских консультаций для повышения доступности медпомощи.
В Новокуйбышевской больнице представители ведомства встретились с пациентами и медработниками
По словам Ирины Николаевны, секрет лишь в том, что нужно всем сердцем любить свое дело.
УФСИН СО: Ирина Малкина уже 31 год работает в уголовно-исполнительной системе
В жару гаджеты следует хранить в самом прохладном месте квартиры.
Эксперт: летний зной и высокие температуры изнуряют не только человека, но и электронику
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.88
-0.21
EUR 96.1
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области победители конкурса получат гранты на реализацию социальных проектов

19 июля 2024 16:03
177
По результатам отбора заявок, победителями конкурса грантов в этом году стали 63 проекта.

Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Значимые инициативы некоммерческого сектора вновь получат поддержку региона. В этом году общий объем грантового фонда превышает 88 млн рублей.

«Грантовый фонд состоит не только из средств областного бюджета. Мы продолжаем привлекать дополнительное финансирование конкурса. В этом году нашему министерству вновь выделен грант Президента Российской Федерации на софинансирование конкурса социальных проектов. Общая сумма привлеченных средств из Фонда президентских грантов за 4 последних года превышает 160 миллионов рублей» - рассказал Дмитрий Богданов.

Интерес к конкурсу растет из года в год: если в 2019 году в нем участвовали только 120 НКО, то в последние годы число участников стабильно превышает 200 организаций. Растет и вовлеченность муниципалитетов. В этом году заявки подали организации из 30 муниципалитетов региона. Наибольшее количество заявок подано по направлениям, связанным с охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни, деятельностью в области патриотического воспитания, социальным обслуживанием и социальной поддержкой жителей региона, поддержкой проектов в области науки, образования, просвещения.

Особое внимание эксперты и члены конкурсной комиссии в этом году уделили проектам в области патриотического воспитания, защиты семьи и укрепления института семьи, а также проектам, направленным на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

«На протяжении всего конкурса мы консультировали и обучали участников, помогали решать технические и организационные сложности. Это упрощает упаковку заявок претендентам на гранты, а нам помогает повышать качество проектов и интерес к конкурсу со стороны инициативных команд региона, - акцентировал Дмитрий Богданов. - Гранты победителям мы предоставим не позднее сентября, что позволит организациям начать реализацию социальных проектов уже в текущем году».

По результатам отбора заявок, победителями конкурса грантов в этом году стали 63 проекта. В число победителей вошли НКО сразу 14-ти муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 231,2 тыс. рублей, а максимальная – 2 млн рублей. Проекты-победители представлены по всем направлениям гранатовой поддержки, предусмотренным условиями конкурса.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
19 июля 2024  12:32
ВолгаФест 2024 в Самаре состоится!
306
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
19 июля 2024  10:14
Один из напавших на депутата Матвеева мигрантов в Самаре оказался трижды судимым
569
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
18 июля 2024  21:24
Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев получил травму в инциденте с мигрантами
417
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
18 июля 2024  19:58
В Самаре разрушенную дорогу на Южном проезде приводят в порядок за счет средств профильного нацпроекта
739
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
827
Весь список