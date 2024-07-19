В Самарской области победители конкурса получат гранты на реализацию социальных проектов

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Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Значимые инициативы некоммерческого сектора вновь получат поддержку региона. В этом году общий объем грантового фонда превышает 88 млн рублей.



«Грантовый фонд состоит не только из средств областного бюджета. Мы продолжаем привлекать дополнительное финансирование конкурса. В этом году нашему министерству вновь выделен грант Президента Российской Федерации на софинансирование конкурса социальных проектов. Общая сумма привлеченных средств из Фонда президентских грантов за 4 последних года превышает 160 миллионов рублей» - рассказал Дмитрий Богданов.



Интерес к конкурсу растет из года в год: если в 2019 году в нем участвовали только 120 НКО, то в последние годы число участников стабильно превышает 200 организаций. Растет и вовлеченность муниципалитетов. В этом году заявки подали организации из 30 муниципалитетов региона. Наибольшее количество заявок подано по направлениям, связанным с охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни, деятельностью в области патриотического воспитания, социальным обслуживанием и социальной поддержкой жителей региона, поддержкой проектов в области науки, образования, просвещения.



Особое внимание эксперты и члены конкурсной комиссии в этом году уделили проектам в области патриотического воспитания, защиты семьи и укрепления института семьи, а также проектам, направленным на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.



«На протяжении всего конкурса мы консультировали и обучали участников, помогали решать технические и организационные сложности. Это упрощает упаковку заявок претендентам на гранты, а нам помогает повышать качество проектов и интерес к конкурсу со стороны инициативных команд региона, - акцентировал Дмитрий Богданов. - Гранты победителям мы предоставим не позднее сентября, что позволит организациям начать реализацию социальных проектов уже в текущем году».



По результатам отбора заявок, победителями конкурса грантов в этом году стали 63 проекта. В число победителей вошли НКО сразу 14-ти муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 231,2 тыс. рублей, а максимальная – 2 млн рублей. Проекты-победители представлены по всем направлениям гранатовой поддержки, предусмотренным условиями конкурса.

Фото: департамент информационной политики СО