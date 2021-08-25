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В Самарской области ожидается затяжная магнитная буря

25 августа 2021 13:48
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В Самарской области ожидается затяжная магнитная буря

В Самарской области 25 и 26 августа ожидаются магнитные бури. Начало уже положено в ночь со среды на четверг.

Конец рабочей недели окажется нелёгким для всех метеочувствительных людей. В 3 часа ночи в четверг, 25 августа началась слабая геомагнитная буря - до самого утра было 3 балла, что уже влияет на состояние человеческого организма. А с 9 утра сила природного явления увеличилась и до 15 часов будет 4 балла.

Впрочем, дальше мощность геомагнитного возмущения снизится не намного и не надолго. Всего пору часов 3 балла и опять усиление на одну позицию вверх. Бури приходят на Землю, когда на Солнце случаются вспышки. Видимо в ближайшие два августовских дня они будут постоянными, потому что по прогнозам метеорологов, геомагнитные волнения 3-4 балла будут до конца четверг. Но и в пятницу придётся несладко. С 12.00  до 21.00 опять в Самаре будет малая магнитная буря.

Напомним, что хуже всех геомагнитные возмущения переносят люди с заболеваниями сердечно-сосудистого характера и с избыточным весом. В пиковые часы лучше ограничить физические нагрузки и отказаться от отягчающих вредных привычек, пишет ГТРК Самара.

Теги: магнитная буря метеочувствительность

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