В Самарской области отметили День энергетика

17 декабря в Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие в честь работников энергетической отрасли региона. Праздник открылся ярким прологом, рассказавшим об истории и ключевых достижениях самарской энергосистемы.

Энергетики играют фундаментальную роль в обеспечении стабильной и бесперебойной работы всех отраслей экономики и комфорта жителей области.

С приветственной речью к собравшимся обратился врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань. Он поблагодарил работников отрасли за профессиональный труд, верность профессии и значимый вклад в экономическое развитие и энергонезависимость региона и страны, особо отметив заслуги ветеранов энергетики.

«Ваша ответственная работа – одно из важнейших условий укрепления экономического потенциала как Самарской области, так и страны в целом, обеспечения обороноспособности и независимости России от внешних политических и экономических условий. Как отметил Владимир Путин, в нынешних непростых условиях, Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и занимает ключевые позиции в мировой энергетике», - сказал Виталий Брижань.

В уходящем году отрасль демонстрирует устойчивое развитие: растет надежность энергоснабжения, вводятся новые объекты, внедряются инновации.

Среди ключевых итогов:

● филиал ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Волги – реализовал проект по техперевооружению двух магистральных подстанций для выдачи мощности первому в Самарской области ветропарку. Реализованы проекты и в сфере инноваций на крупнейшем центре «Азот», питающем промышленный кластер Тольятти и предприятия особой экономической зоны.

● Жигулёвская ГЭС официально подтвердила свой вклад в экологически чистое энергоснабжение страны, получив статус квалифицированного низкоуглеродного генерирующего объекта

● АО «ОРЭС-Тольятти» внедрены системы мониторинга надёжности и клиентоориентированности

● филиал ПАО «Россети» – «Самарские распределительные сети» начал работу в статусе системообразующей территориальной сетевой организации. В рамках инвестпрограммы выполнена реконструкция ключевых энергообъектов Самары и области: подстанции Безымянка-2, подстанции Зуевка и других

● в течение 2025 года ПАО «Самараэнерго» обеспечивало электрической энергией 1 миллион домохозяйств и 18 тысяч юридических лиц на территории Самарской области.

● за 2025 год АО «Самарские городские электрические сети» увеличили клиентскую базу на 12 тыс. лицевых счетов, полезный отпуск электроэнергии всем категориям потребителей составит более 2 млрд. киловатт-часов.

В рамках церемонии Виталий Брижань вручил государственные и региональные награды. Медалью Министерства энергетики РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени награжден директор по развитию АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «ОДУ Средней Волги» Виталий Проскурин.

Почётное звание «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области» присвоено начальнику планово-экономического отдела АО «ОРЭС Тольятти» Татьяне Денисовой и главному инженеру АО «Самарская сетевая компания» Алексею Кучканову.

За заслуги в оказании гуманитарной помощи военнослужащим почётным знаком губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени награждена заместитель начальника правового управления – начальник юридического отдела ПАО «Самараэнерго» Лариса Радаева.

Почётные грамоты и благодарности губернатора Самарской области также получили ряд специалистов ведущих энергокомпаний региона, включая «Т Плюс», «Россети Волга» и других.

Отдельное внимание на мероприятии было уделено теме семьи. В рамках объявленного в регионе Десятилетия многодетной семьи было отмечено, что традиционные ценности, включая преемственность поколений, поддерживаются и в трудовых коллективах энергокомпаний. На сцене поздравили коллектив лидера отечественной гидроэнергетики Жигулёвской ГЭС, отмечающей 70-летие пуска первого гидроагрегата, и одну из старейших трудовых династий станции — Рубцовых-Цыганок.