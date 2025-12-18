В Самарской области отметили День энергетика

Я нашел ошибку
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС, отмену льгот по страховым взносам и изменение работы на УСН.
Более 900 предпринимателей региона приняли участие в мероприятиях по изменениям в налогообложении
Оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика» проводится в целях обеспечения безопасности жителей и гостей региона, общественного порядка, недопущения противоправных действий в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
В Самаре полицейские изъяли более 600 пиротехнических изделий, реализуемых с нарушением российского законодательства
Как отметили школьники, цель настольной игры «Аква ПОЛИЯ» – рассказать детям и их родителям, как сохранить чистоту и биоразнообразие рек, озёр и водоёмов, и о том, как деятельность человека влияет на водную среду.
Настольную игру «Аква ПОЛИЯ», разработанную самарскими школьниками, выпустят под брендом «Самара»
Автопарк транспортной компании «Самара Авто Газ» пополнили 117 новыми низкопольными автобусами марки «LOTOS 105C-02».
Новые автобусы вышли на шесть маршрутов в Самаре – №№ 1, 26, 37, 50, 76 и 79
Попробовать свои силы на паркете смогут все желающие. Дресс-код карнавальный. Приветствуются бальные наряды, маски, костюмы литературных героев!
20 декабря в СОУНБ приглашают на новогодний бал-маскарад «Литературные герои»
В гололедицу пожилому человеку лучше избегать выхода на улицу, тем более без сопровождения.
Врач гериатрической больницы рассказала, как пожилым людям снизить риск травм в зимнее время
Состоялось итоговое заседание Общественного совета. Участники мероприятия подвели ключевые итоги года, обсудили меры государственной поддержки бизнеса и наметили перспективы на 2026 год.
В Минпромторге Самарской области подвел итоги 2025 года
Самарская область занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации федерального проекта.
«Производительность труда»: Самарская область превысила плановые показатели федерального проекта  
В Самарской области отметили День энергетика

182
В Самарской области отметили День энергетика

17 декабря в Самарском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие в честь работников энергетической отрасли региона. Праздник открылся ярким прологом, рассказавшим об истории и ключевых достижениях самарской энергосистемы.

Энергетики играют фундаментальную роль в обеспечении стабильной и бесперебойной работы всех отраслей экономики и комфорта жителей области.

С приветственной речью к собравшимся обратился врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань. Он поблагодарил работников отрасли за профессиональный труд, верность профессии и значимый вклад в экономическое развитие и энергонезависимость региона и страны, особо отметив заслуги ветеранов энергетики.

«Ваша ответственная работа – одно из важнейших условий укрепления экономического потенциала как Самарской области, так и страны в целом, обеспечения обороноспособности и независимости России от внешних политических и экономических условий. Как отметил Владимир Путин, в нынешних непростых условиях, Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и занимает ключевые позиции в мировой энергетике», - сказал Виталий Брижань.

В уходящем году отрасль демонстрирует устойчивое развитие: растет надежность энергоснабжения, вводятся новые объекты, внедряются инновации.

Среди ключевых итогов:

● филиал ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Волги – реализовал проект по техперевооружению двух магистральных подстанций для выдачи мощности первому в Самарской области ветропарку. Реализованы проекты и в сфере инноваций на крупнейшем центре «Азот», питающем промышленный кластер Тольятти и предприятия особой экономической зоны.

● Жигулёвская ГЭС официально подтвердила свой вклад в экологически чистое энергоснабжение страны, получив статус квалифицированного низкоуглеродного генерирующего объекта

● АО «ОРЭС-Тольятти» внедрены системы мониторинга надёжности и клиентоориентированности

● филиал ПАО «Россети» – «Самарские распределительные сети» начал работу в статусе системообразующей территориальной сетевой организации. В рамках инвестпрограммы выполнена реконструкция ключевых энергообъектов Самары и области: подстанции Безымянка-2, подстанции Зуевка и других

● в течение 2025 года ПАО «Самараэнерго» обеспечивало электрической энергией 1 миллион домохозяйств и 18 тысяч юридических лиц на территории Самарской области.

● за 2025 год АО «Самарские городские электрические сети» увеличили клиентскую базу на 12 тыс. лицевых счетов, полезный отпуск электроэнергии всем категориям потребителей составит более 2 млрд. киловатт-часов.

В рамках церемонии Виталий Брижань вручил государственные и региональные награды. Медалью Министерства энергетики РФ «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени награжден директор по развитию АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «ОДУ Средней Волги» Виталий Проскурин.

Почётное звание «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области» присвоено начальнику планово-экономического отдела АО «ОРЭС Тольятти» Татьяне Денисовой и главному инженеру АО «Самарская сетевая компания» Алексею Кучканову.

За заслуги в оказании гуманитарной помощи военнослужащим почётным знаком губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени награждена заместитель начальника правового управления – начальник юридического отдела ПАО «Самараэнерго» Лариса Радаева.

Почётные грамоты и благодарности губернатора Самарской области также получили ряд специалистов ведущих энергокомпаний региона, включая «Т Плюс», «Россети Волга» и других.

Отдельное внимание на мероприятии было уделено теме семьи. В рамках объявленного в регионе Десятилетия многодетной семьи было отмечено, что традиционные ценности, включая преемственность поколений, поддерживаются и в трудовых коллективах энергокомпаний. На сцене поздравили коллектив лидера отечественной гидроэнергетики Жигулёвской ГЭС, отмечающей 70-летие пуска первого гидроагрегата, и одну из старейших трудовых династий станции — Рубцовых-Цыганок.

