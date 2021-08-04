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В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний

4 августа 2021 11:39
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В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний

Во вторник, 3 августа 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и глава городского округа Самара Елена Лапушкина приняли участие в торжественном открытии Регионального центра обслуживания потребителей. В мероприятии также приняли участие председатель совета директоров ПАО «Самараэнерго» Александр Розенцвайг, председатель правления ООО «Средневолжская газовая компания» Иван Аветисян, генеральный директор АО «Самарагорэнергосбыт» Ильнар Сулейманов, генеральный директор «Самарской сетевой компании» Виль Мухаметшин, руководители других ресурсоснабжающих компаний.

С открытием центра жители Самарской области смогут решить вопросы подключения водоснабжения, газификации и электроснабжения на единой площадке, отпала необходимость посещать несколько офисов компаний: «СВГК», «Самараэнерго», «РКС-Самара», «Самарской сетевой компании», «Самарагорэнергосбыта» и «Самарской электросетевой компании». 

Если раньше после строительства индивидуального дома для его газификации, водоснабжения, заключения договора о присоединении к электрическим сетям, уточнения платежных документов необходимо было посетить порядка пяти-шести организаций, то теперь все это можно будет сделать в едином бюро.  

С инициативной создания единого центра два года назад выступило Правительство Самарской области. Ресурсоснабжающие организации поддержали идею.

 «Открытие центра – важное событие для всего региона. Идея его создания появилась два года назад, и сегодня мы уже видим конкретный результат. Благодарю руководителей ресурсоснабжающих компаний за то, что они сумели договориться, объединить усилия, и коллег из Правительства Самарской области за то, что обеспечили взаимодействие и координацию при реализации проекта», - сказал Виктор Кудряшов, приветствуя участников торжественной церемонии открытия центра. 

«Когда человек приходит в один центр и может решить массу своих проблем, это крайне важно, - отметила глава Самары Елена Лапушкина. - Это именно та человекоцентричность, о которой говорилось в Послании Президента Российской Федерации, Губернатора Самарской области. И, безусловно, это говорит о внимании к потребителям»

Первый вице-губернатор смог на деле оценить преимущества сервисов нового центра. Получив первый талончик электронной очереди, Виктор Кудряшов пообщался со специалистами, которые дали исчерпывающие ответы на вопросы по подключению к различным инженерным системам. 

«Теперь десятки тысяч потребителей смогут быстро, в комфортных условиях получать комплекс необходимых услуг, решать вопросы по выверке платежных документов», - оценил плюсы работы первой в регионе объединенной площадки председатель регионального Правительства.  

Запуск РЦОП, подчеркнул Виктор Кудряшов, позволит экономить время, скажется на отношении потребителей к ресурсоснабжающим организациям и повлияет на состояние инвестклимата. Напомним, за последние три года Самарская область поднялась в национальном инвестиционном рейтинге на несколько десятков позиций и сейчас занимает в нем восьмую строчку. 

«Мы добились значительного сокращения сроков подключения к сетям электро- и газоснабжения, водоотведения. И я думаю, что создание регионального центра позволит еще более укрепить позиции Самарской области в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Я уверен, что это по достоинству оценят все инвесторы, которые нуждаются в такого рода услугах. Абсолютно убежден, что пример такого центра войдет в реестр лучших практик работы с инвесторами, с клиентами», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

 Руководство центра не планирует останавливаться на достигнутом и намерено развивать площадку, привлекать новых партнеров и расширять спектр услуг. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг жителям региона является неотъемлемой частью Стратегии лидерства, которая реализуется по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Региональный центр обслуживания потребителей расположен по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, бизнес-центр «ЗИМ» (ранее ТЦ «Захар»), 2б этаж. В настоящее время в центре работает 18 окон, число сотрудников нового офиса составляет 47 человек.

Теги: В центре внимания единый центр обслуживания ресурсоснабжающие компании

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