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В Самарской области отдыхает третья смена детей из ДНР

25 июля 2023 17:15
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Этим летом почти 800 ребят из ДНР и ЛНР станут гостями Самарской области.

Этим летом почти 800 ребят из ДНР и ЛНР станут гостями Самарской области. Отдых и оздоровление детей из Донецкой и Луганской народных республик в лагерях и санаториях Самарской области организовали по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

Между Самарской областью и администрацией подшефного города Снежное успешно налажено взаимодействие. В 2023 году, как и в прошлом году, ребят, желающих приехать к нам на отдых, оказалось много.

Трехнедельные каникулы в учреждениях отдыха и оздоровления Самарской области с начала лета уже провели 200 ребят от девяти до пятнадцати лет из города Снежное ДНР и 50 школьников из города Сватово ЛНР. В настоящее время еще 100 снежнят проводят третью смену в тольяттинском санатории, который находится в живописнейшем сосновом бору на берегу Волги.

«Для ребят организованы самые популярные экскурсии, маршруты, интерактивы. Конечно, стараемся учесть и пожелания самих ребят. Лагерь санаторного типа, поэтому обеспечивает еще и усиленное оздоровление ребят, чтобы они вернулись к домой здоровыми. Многие ребята, которые уже уехали, продолжают общаться с другими детьми, и эта дружба, добрая атмосфера очень ценны», - отметила в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В рамках смен для юных гостей организована не только насыщенная культурно-спортивная программа внутри лагеря, но и выезды для знакомства с Самарской губернией. Они побывали в одной из главных достопримечательностей региона - Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, где увидели уникальные экспонаты, демонстрирующие развитие автомобильной, инженерной, бронетанковой, авиационной, железнодорожной техники, а также ракетно-артиллерийского и морского вооружения, посетили музеи АВТОВАЗа, «Самара-Космическая», Самарский зоопарк, весело провели время в аква-комплексе «Волжские Термы», а также прогулялись на теплоходе по Волге и съездили в село Ширяево, где посетили дом-музей знаменитого художника Ильи Ефимовича Репина. Кроме поездок, отдыхающие получают комплекс оздоровительных процедур.

С пользой проводят летнее время школьники из новых регионов страны и на базе образовательных учреждений губернии.

В рамках Университетских смен для детей из ДНР на базе Самарского государственного социально-педагогического университета отдохнули 293 ребенка. В весеннюю смену здесь побывали 93 школьника, в первую летнюю смену – еще 100 человек и во вторую летнюю, которая проходит сейчас и завершится 28 июля - еще 100 ребят.

Радушно встретил школьников ДНР и Поволжский государственный университет сервиса. По поручению Минобрнауки России этим летом вуз принимает три смены детей из Донецкой народной республики в рамках федерального проекта «Университетские смены». Познакомиться с участниками первой смены и поддержать их в Тольятти приезжали заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Для участников проекта была подготовлена насыщенная программа «Тольятти креативный», включающая культурно-познавательный, образовательный, научный, спортивно-оздоровительный, профориентационный блоки. За лето на базе Поволжского университета сервиса отдохнут 150 ребят, по 50 человек в смену, каждая из которых продлится 10 дней. В целом же в вузах Самары и Тольятти организован отдых почти 450 детей.

 «В лагере на телефон совсем не хотелось отвлекаться. У нас тут и бассейн был, совместные просмотры фильмов в отряде. Отдельно хочется отметить наших вожатых, они у нас самые лучшие. Благодаря им мы стали одной большой семьёй. Стоит выделить выезд на экскурсию в Самару, где больше всего мне понравился музей «Самара Космическая» и я узнала очень много нового о космосе, даже увидела университет, в котором можно связать свою жизнь с ракетами», - поделилась впечатлениями 15-летняя Карина.

«Организованные тут мероприятия мне понравились, - говорит 14-летняя Дарья. -  Все они были направлены на то, чтобы мы раскрывали свои таланты и знания. В основном это были различные конкурсы, квесты и флешмобы. Мы пели, танцевали и даже ставили сценки. Вожатые, которые курировали мой отряд, великолепны. Они каждому из нас подарили частички своей души и сердца».

 

Фото:   ru.freepik.com

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