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В Самарской области организован реабилитационный заезд для колясочников
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В Самарской области организован реабилитационный заезд для колясочников

25 июня 2024 15:45
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Тренировки для участников заезда проводят квалифицированные специалисты, а также инструкторы, которые сами живут с инвалидностью и на протяжении нескольких лет активно используют кресло-коляску.

В социально-оздоровительном центре «Преодоление» (г.о. Тольятти) проходит реабилитационный заезд для людей с инвалидностью, пользующихся креслом-коляской. В регионе уделяется серьезное внимание созданию условий для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в Самарской области работают 6 государственных реабилитационных центров для инвалидов. Ежегодно социальные услуги в них получают более 9 тысяч жителей региона.

Напомним, что Самарская область является активным участником национального проекта «Демография», который касается практически всех граждан России и направлен на всестороннюю поддержку жителей региона. Он помогает семьям с детьми, вести здоровый образ жизни, позволяет получить новую профессию, повысить доход и качество жизни. В этом году во время ежегодного послания Глава государства Владимир Путин объявил о запуске новых национальных проектов, которые посвящены сфере труда и вопросам защиты семьи.

На базе тольяттинского центра «Преодоление» бесплатные реабилитационные заезды для инвалидов-колясочников проводятся более десяти лет. Во время таких заездов людей обучают беспрепятственному передвижению и совершенствованию навыков использования кресла-коляски в бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Такие навыки необходимы для повышения качества жизни и социальной интеграции людей с инвалидностью. В каждом заезде принимают участие до 30 человек из городов и районов региона.

Тренировки для участников заезда проводят квалифицированные специалисты, а также инструкторы, которые сами живут с инвалидностью и на протяжении нескольких лет активно используют кресло-коляску. В этом году наставниками стали Виталий Горбунов и Жанна Платонова, которые на своем примере доказывают, что даже в такой сложной жизненной ситуации можно быть независимым от посторонней помощи и вести активный образ жизни, не падать духом.

«Здесь мы изучаем то, с чем потом встречаемся в городе – погрузка в автомобиль, пандусы, подъемы, спуски, езда по пересеченной местности, какие-то бордюрчики, опять же, как правильно обратиться за помощью к прохожим», - говорит Виталий Горбунов.

«Здесь ребята становятся более самостоятельными, общаются с другими, расширяют горизонты своих возможностей», - добавляет Жанна Платонова.

Программа спецзаезда включает в себя: спортивные тренировки, различные виды социально-медицинских услуг, тематические семинары, психологические тренинги и, конечно, культурную программу, в том числе и творческие мероприятия.

«Мы работаем тут, как команда, мы друг друга понимаем, чувствуем, друг другу помогаем. И после окончания курса мы обязательно продолжим общаться», - говорит участник заезда из Сызрани Андрей Абалихин.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

 

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