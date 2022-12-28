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В Самарской области определили лучших специалистов по закупкам

28 декабря 2022 15:26
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Со всего региона на конкурс было подано более 200 заявок.

27 декабря 2022 года подведены итоги конкурса среди специалистов, задействованных в государственных закупках. Конкурс проводило Главное управление организации торгов Самарской области при организационной поддержке центра развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга». В нашем регионе такое профессиональное соревнование прошло впервые.

Со всего региона на конкурс было подано более 200 заявок. Среди них –гражданские и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений и хозяйственных обществ.

Отметим, что специалист по закупкам (он же контрактный управляющий –должностное лицо, назначаемое в каждой организации в качестве ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг) должен разбираться в нормах различных отраслей права, в хозяйственной деятельности своей организации, чтобы максимально грамотно с финансовой точки зрения организовать процесс. Целью деятельности такого специалиста является с одной стороны экономия бюджетных средств при закупке, с другой стороны – удовлетворение нужд заказчика в качественных товарах, работах и услугах. При организации закупок осуществляется поддержка субъектов малого предпринимательства, учитывается приоритет отечественных товаров. Своей качественной работой контрактные управляющее вносят свой вклад в социально-экономическое развитие области.

В финальный этап конкурса после прохождения тестирования и работы с докладами было допущено 60 человек. Участники финала собрались в очном формате и, работая в командах, озвучивали существующие проблемы в контрактной системе, а также искали более эффективные решения.

В результате лучшими по итогам конкурса стали несколько специалистов. Первое место в конкурсе занял Владимир Серяков, который представлял Самарский областной художественный музей. Второе место у Светланы Петросовой из ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер». Третье место у Виктории Савельевой из Администрации городского округа Тольятти.

Также были отмечены участники конкурса, показавшие высокие результаты в отдельных этапах конкурса. Лучшей по итогам тестирования стала Наталья Иванова из МАУ «Центр материально-технического обеспечения». В номинации «Лучший доклад» приз получил Олег Ишмаев из ГБУЗ «МЦ Династия», а лучшим участником финала признали Грачика Баграмяна из ГБУЗ «CГКБ №2 имени Н.А.Семашко».

Специальный приз за самое быстрое прохождение тестирования и написание доклада получила Надежда Макарова из ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета».

Голосованием участников была определена лучшая команда финалистов: Мария Борисова, Ирина Гришина, Галина Захарова, Наиля Каримова, Надежда Макарова, Татьяна Мартынова.
Все участники финала получили сертификаты, а победители и номинанты – подарки от Главного управления организации торгов Самарской области.

«Мероприятие прошло отлично, бодро, энергично. Чувствовалась активность и заинтересованность участников. Этот конкурс был очень важен для популяризации профессии контрактного управляющего, для развития специалистов. Спасибо «Таволге» за помощь в организации, мы постараемся проводить такие мероприятия ежегодно!», – отметила и.о. руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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