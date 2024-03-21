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В Самарской области определена команда-победитель по проведению аварийно-спасательных работ

21 марта 2024 16:25
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Команда занявшая 1 место примет участие в соревнованиях Приволжского федерального округа.

В Тольятти состоялись соревнования на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте в 2024 году».

Соревнования проводились под руководством Главного управления МЧС России по Самарской области среди пожарно-спасательных подразделений в Самарской области. Приняли участие команды федеральной противопожарной службы городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, а также приглашенные команды Волжского спасательного центра МЧС России, Специального управления ФПС № 39 МЧС России, Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Открыл соревнование заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) Игорь Быков. Он пожелал участникам региональных соревнований честной борьбы за звание победителя.

Каждой команде были даны задания на проведение работ по ликвидации последствий происшествий на автотранспорте. Исходя из «легенды» спасателям предстояло принять все меры для того, чтобы спасти условных пострадавших.

Участникам соревнований необходимо было оперативно проникнуть в автомобиль и оказать помощь пострадавшим при ДТП, а после демонтажа крыши извлечь их из машины и на носилках передать бригаде «скорой помощи». Также в ходе забега участники ликвидируют возгорание, произошедшее в результате происшествия.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – команда Специализированной пожарно-спасательной части (г.о. Самара);

2 место – команда 3 отряда ФПС по Самарской области», (г.о. Самара);

3 место – команда 7 отряда ФПС ГПС по Самарской области, (г.о. Сызрань).

Участники команд, занявшие призовые места награждены дипломами. Команда Специализированной пожарно-спасательной части в дальнейшем примет участие в соревнованиях Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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