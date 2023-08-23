В Самарской области общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг

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Представители Общественных советов при областном главке полиции и территориального ОВД проверили работу О МВД России по Кошкинскому району.

В целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел, реализации полномочий по осуществлению контроля за деятельностью полиции в рамках акции «Гражданский мониторинг» представители Общественного совета областного главка Ривгат Хузин и Вадим Чумак посетили О МВД России по Кошкинскому району и встретились с врио начальника подполковником полиции Николаем Зюзиным и председателем Общественного совета при территориальном органе Глебом Мотолыгиным.

В ходе встречи общественники ознакомились с работой сотрудников отдела полиции: дежурной части, отделения участковых уполномоченных, регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД и отделения по вопросам миграции.

При посещении дежурной части врио начальника полиции ознакомил проверяющих общественников с составом дежурной смены, режимом и условиями работы. Николай Петрович ответил на все интересующие вопросы по оснащению подразделения. От оперативного дежурного проверяющие узнали о порядке взаимодействия сотрудников полиции с населением при приеме заявлений, о количестве зарегистрированных сообщений, о происшествиях и оперативной обстановке на территории обслуживания.

Затем общественники направились в РЭО ГИБДД О МВД России по Кошкинскому району. Визитеры оценили доступность помещения для маломобильных граждан: вход в здание оборудован пандусом, а кнопка вызова сотрудника, находится в рабочем состоянии, в чем общественники убедились лично.

Далее представители регионального Общественного совета побывали в помещениях отдела, где оказываются госуслуги. Государственный инспектор БДД РЭГ ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району старший лейтенант полиции Сергей Кудряшов рассказал общественникам как проходит получение государственных услуг гражданами по линии ГИБДД, показал кабинет приёма экзамена по ПДД, оснащенный необходимой оргтехникой и рассказал о количестве функционирующих автошкол на территории города и качестве подготовки водителей.

Также общественники посетили отделение по вопросам миграции. Начальник ОВМ майор полиции Анна Титова рассказала общественникам о государственных услугах, предоставляемых подразделением, о совместно проводимых с участковыми уполномоченными полиции рейдах по выявлению лиц, нарушающих миграционное законодательство.

Кроме того, Ривгат Хузин и Вадим Чумак побеседовали с сотрудниками при территориальном органе, положительно отметив условия в которых сотрудники несут службу, их опрятный внешний вид и доброжелательное обращение с гражданами, подчеркнули, что информационные стенды расположены в доступном для граждан месте, обратили внимание на наличие планов эвакуации в каждом из подразделений полиции.

По итогам проверки Ривгат Хузин и Вадим Чумак отметили, что каких-либо серьезных нарушений и замечаний не выявлено, работа осуществляется надлежащим образом, с соблюдением всех обязательных норм и правил.