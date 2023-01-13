В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"

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Ежегодная акция стала юбилейной. В пятнадцатый раз общенародным голосованием самарцы выбрали тех, кого считают достойными жителями губернии, кто проявил себя в общественной или профессиональной деятельности, внес вклад в развитие региона. В 2022 году из 695 претендентов выбрали 18, сообщает sovainfo.ru.

13 января в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялась церемония подведения итогов XV областной акции "Народное признание". В предыдущие годы лауреатов традиционно называли и чествовали в конце декабря. Юбилейную акцию решено было провести в День Самарской губернии, в канун старого Нового года.



В 2022-м на участие в областной общественной акции выдвинули 695 претендентов в шести номинациях: "Признание и уважение", "Память и слава", "Наследники Победителей", "Единство и успех", "Мы вместе", "Герои нашего времени". Среди номинантов – педагоги, врачи, руководители предприятий, волонтеры, студенты и школьники. Как ранее отмечал губернатор Дмитрий Азаров, "акция стала традицией нашего региона – традицией благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за их готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, за спасение людей, за умение дарить радость".



Из почти 700 участников члены общественного совета акции голосованием отобрали десять лучших в каждой группе. Среди этих 60 участников с 15 по 30 ноября жители региона и выбирали самых достойных, голосуя на сайте областного Правительства или в одном из 418 пунктов голосования в каждом муниципальном районе Самарской области. В выборе достойных приняло участие более 770 тысяч граждан губернии. На итоговом заседании общественный совет акции определил 18 лауреатов – по три в каждой номинации – тех, кто по итогам народного голосования набрал наибольшее количество голосов.



Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский отметил особое звучание акции в непростом 2022 году.



- "Народное признание" проверено временем. Те шесть номинаций, по которым отбирают победителей, - пример нашей прозорливости, когда мы ее еще только создавали. Этот год особенный – он формирует завтрашний день, а участники акции – светлое будущее нашего региона и всей Российской Федерации. Награждение победителей в День Самаркой губернии – это та связка, исторический мостик, который мы постарались перекинуть, чтобы объяснить, как славная история нашего края связана с сегодняшним днем региона, - отметил общественник.



По его мнению, тот факт, что в 2022 году подано заявок на 30 % больше, чем в прошлом, свидетельствует о росте цифровой грамотности общества и "о том, что доброжелательное отношение к людям является традиционным для Самарской области", поскольку заявку на участие продает не сам претендент, а его окружение.



Доброволец общероссийской организации "Наследие" Антон Птичкин на церемонии награждал победителей в номинации "Мы вместе". По его словам, всех участников объединяют такие качества, как самоотверженность, преданность своей земле, малой Родине.



- Эти люди жертвуют своими силами, своими ресурсами и даже жизнью во имя нашей общей цели. А цель у нас одна – это Победа, – отметил доброволец.– "Народное признание" – это еще и назидание подрастающему поколению. С этих людей берут пример, с их действий, с результатов их работы. И кто-то будет поступать так же или делать даже больше.



В этом году тон церемонии был пронизан духом особого патриотического подъема. О заслугах перед регионом и большой Родиной говорили и награждающие, и победители. Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин заметил, что "любить Родину – это не березку целовать".



– Любить Родину – это беречь и приумножать традиции своего великого государства, не дать забыть героическое прошлое, – уверен парламентарий.



Одним из таких людей, кто своей жизнью доказывает, что из малого, но любимого дела вырастает большая польза для страны, стала Светлана Трифонова – победительница в номинации "Мы вместе". Светлана – многодетная мать, воспитывает шестерых детей, работает преподавателем и состоит в правлении организации "Многодеткино". Шитье – ее профессия и любимое дело жизни. Сейчас под руководством Светланы многодетные мамы Жигулевска шьют для военных Российской армии термобелье и головные уборы.



– Приятно, когда делаешь свое дело, осознавать, что оно приносит пользу. Сейчас моя работа связала всех мам нашей организации и стала очень нужной. Всегда хочется, чтобы твоя профессия была главной. Когда это происходит, и ты видишь, что это необходимо горожанам и нашим воинам, понимаешь, что все делается не зря, – рассказала победительница.



Победители 2022 года

"Память и слава": Дмитрий Никитин, Александр Шипилов, Надежда Четыркина;

"Мы вместе": Виктория Курлина, Сергей Никишкин, Светлана Трифонова;

"Признание и уважение": Ростислав Хугаев, Расим Шамсудинов, Анатолий Копач (отец Анатолий);

"Наследники Победителей": Дамир Бекбусинов, Марк Марков, Юлия Изотова;

"Герои нашего времени": Максим Пименов, Петр Саблуков, Никита Верясов;

"Единство и успех": автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения "Безымянский" городского округа Самара,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения",

муниципальное бюджетное учреждение управления культуры муниципального района Большеглушицкий Самарской области историко-краеведческий музей имени П. Я. Русяева.

Фото: Дмитрий Бурлаков