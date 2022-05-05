В Самарской области назвали лучших экспортеров года

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Подведены итоги Самарского регионального конкурса в области экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Экспортёр года». Лучшие экспортно-ориентированные компании в основных сферах деятельности – промышленности, высоких технологий, агропромышленного комплекса и услуг - поздравил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Отдельной номинацией отметили компании, совершившие «Прорыв года».

Глава региона Дмитрий Азаров многократно говорил о совместной работе с бизнесом и трудовыми коллективами предприятий. «Главный запас прочности - в людях, жителях области, - сказал он на одном из заседаний Штаба по устойчивому развитию экономики. - Открытая работа, консолидация усилий всех трудовых коллективов (а мы просто должны жить их жизнью), наше внимательное отношение к тем вопросам, которые задают люди, оперативное реагирование там, где нужна наша помощь, позволят нам справиться с ситуацией, поскольку это будет настоящее соработничество с людьми. Объединив усилия, мы справимся с любой задачей, потому что вместе мы можем больше».

«Центр поддержки экспорта Самарской области в этом году вошел в десятку лучших в стране. При его поддержке предприятия Самарской области экспортировали продукции на 4,2 млрд рублей. Сегодня многие из вас находятся в режиме перестройки и принятия важных стратегических решений. Мы готовы вместе с вами проводить эту работу. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и определить новые точки роста, как для ваших компаний, так и для региона в целом!», – обратился министр к руководителям предприятий, принявших участие в церемонии награждения.

Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса стали компании «Пегас-Агро» и «Услада» - производители сельскохозяйственной техники и кондитерских изделий соответственно.

АО НПЦ «ИНФОТРАНС» и ООО «Развитие» получили награды как лучшие экспортеры в сфере высоких технологий, которые создают наукоемкую техническую продукцию для индустрии транспорта и инновационный цифровой продукт для преподавания анатомии в современных медицинских университетах.

Лучшими промышленными экспортерами стали АО «Тяжмаш», которое на протяжении 80 лет выпускает оборудование для современных тепловых, металлургических и горнодобывающих комбинатов, гидроэлектростанций, а также для наземных стартовых комплексов, и ООО «Вуд Энд ЛэзерТехнолоджис» (ООО ВЭЛТ), которое продает уникальные деревянные пазлы в более чем 100 стран мира.

Самарский областной клинический онкологический диспансер и ООО «Дельта–пром» стали лучшими экспортерами года в сфере услуг. Компания «Дельта–пром» разработала уникальную технологию для увеличения добычи нефти, а в клинический диспансер за амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью ежегодно обращаются более 3-4 тысяч человек из других государств и регионов России.

Конкурсная комиссия отметила компании, совершившие настоящий прорыв в освоении зарубежных рынков. «Прорывом года» стали предприятия «Пегас-Агро» и «Феррони Тольятти», которые значительно расширили рынки сбыта своей продукции. Двери, производимые в Тольятти, сейчас можно приобрести в Казахстане, Киргизии, Беларусии, Узбекистане, Таджикистане, Армении и Азербайджане. Компания расширяет присутствие на Балканском направлении и Прибалтике через новых контрагентов в Сербии, Черногории и Латвии.

Фото: правительство СО