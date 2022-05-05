Я нашел ошибку
Главные новости:
Железнодорожный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» объединил путешественников со всего Поволжья.
В праздничные дни мая свыше 550 туристов совершили ж/д путешествия в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье»
В числе победителей – четыре проекта из Самарской области. 
Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсного отбора инновационных проектов
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью в губернии ожидаютя заморозки
По словам медиков, потребность в компонентах донорской крови остается достаточно высокой.
Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови
В рамках акции «Сохраним лес» железнодорожники высадили в 5 лесничествах Самарской, Пензенской и Ульяновской областей более 20 тысяч хвойных и лиственных саженцев.
Свыше 20 тысяч сотрудников КбшЖД приняли участие в традиционном весеннем субботнике
В этот день будет действовать БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка "Россия - Моя история".
Мероприятия ко Дню Победы в Историческом парке
Подведены итоги Самарского регионального конкурса в области экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Экспортёр года».
В Самарской области назвали лучших экспортеров года
В этом году духовная музыка фестиваля зазвучит в новом великолепном концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией.
В Самаре пройдет V Межрегиональный Фестиваль Хоровой Музыки «Пасха над Волгой»
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.42
-1.6
EUR 72.78
-1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови
Духовой оркестр и институт культуры презентуют совместную программу «Победа, музыка, весна!»
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области назвали лучших экспортеров года

5 мая 2022 14:32
90
Подведены итоги Самарского регионального конкурса в области экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Экспортёр года».

Подведены итоги Самарского регионального конкурса в области экспорта среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Экспортёр года». Лучшие экспортно-ориентированные компании в основных сферах деятельности – промышленности, высоких технологий, агропромышленного комплекса и услуг -  поздравил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Отдельной номинацией отметили компании, совершившие «Прорыв года».

Глава региона Дмитрий Азаров многократно говорил о совместной работе с бизнесом и трудовыми коллективами предприятий. «Главный запас прочности - в людях, жителях области, - сказал он на одном из заседаний Штаба по устойчивому развитию экономики. - Открытая работа, консолидация усилий всех трудовых коллективов (а мы просто должны жить их жизнью), наше внимательное отношение к тем вопросам, которые задают люди, оперативное реагирование там, где нужна наша помощь, позволят нам справиться с ситуацией, поскольку это будет настоящее соработничество с людьми. Объединив усилия, мы справимся с любой задачей, потому что вместе мы можем больше».

«Центр поддержки экспорта Самарской области в этом году вошел в десятку лучших в стране. При его поддержке предприятия Самарской области экспортировали продукции на 4,2 млрд рублей. Сегодня многие из вас находятся в режиме перестройки и принятия важных стратегических решений. Мы готовы вместе с вами проводить эту работу. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и определить новые точки роста, как для ваших компаний, так и для региона в целом!», – обратился министр к руководителям предприятий, принявших участие в церемонии награждения. 

Экспортером года в сфере агропромышленного комплекса стали компании «Пегас-Агро» и «Услада» - производители сельскохозяйственной техники и кондитерских изделий соответственно.

АО НПЦ «ИНФОТРАНС» и ООО «Развитие» получили награды как лучшие экспортеры в сфере высоких технологий, которые создают наукоемкую техническую продукцию для индустрии транспорта и инновационный цифровой продукт для преподавания анатомии в современных медицинских университетах.

Лучшими промышленными экспортерами стали АО «Тяжмаш», которое на протяжении 80 лет выпускает оборудование для современных тепловых, металлургических и горнодобывающих комбинатов, гидроэлектростанций, а также для наземных стартовых комплексов, и ООО «Вуд Энд ЛэзерТехнолоджис» (ООО ВЭЛТ), которое продает уникальные деревянные пазлы в более чем 100 стран мира.

Самарский областной клинический онкологический диспансер и ООО «Дельта–пром» стали лучшими экспортерами года в сфере услуг. Компания «Дельта–пром» разработала уникальную технологию для увеличения добычи нефти, а в клинический диспансер за амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью ежегодно обращаются более 3-4 тысяч человек из других государств и регионов России.

Конкурсная комиссия отметила компании, совершившие настоящий прорыв в освоении зарубежных рынков. «Прорывом года» стали предприятия «Пегас-Агро» и «Феррони Тольятти», которые значительно расширили рынки сбыта своей продукции. Двери, производимые в Тольятти, сейчас можно приобрести в Казахстане, Киргизии, Беларусии, Узбекистане, Таджикистане, Армении и Азербайджане. Компания расширяет присутствие на Балканском направлении и Прибалтике через новых контрагентов в Сербии, Черногории и Латвии.

 

Фото:  правительство СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
139
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
1642
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
4 мая 2022  13:37
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
802
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
632
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
1045
Весь список