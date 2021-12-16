Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 233 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Это вакцина «Гриппол плюс», предназначенная для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста.
В Самарскую область поставлено 320 тысяч доз вакцины от гриппа
Областное минэкономразвития теперь будет ежегодно оценивать работу муниципалитетов по уровню развития инвестиционной деятельности.
В Самарской области начнут формировать рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов
Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий.
В Самаре установят 1203 контейнера для раздельного сбора мусора в 2022 году
Представители СМИ и блогеры примут участие в торжественном открытии глэмпинга Foxsisters camp.
Состоится второй пресс-тур проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» 
Участники совещания одобрили идею расширения сети приютов для безнадзорных животных.
В Самаре предложили пути решения проблемы безнадзорных животных
Дмитрий Азаров вручил государственные награды за особые заслуги в труде.
Работники «ОДК-Кузнецов» удостоены высоких наград  
Источником выплат станет федеральный бюджет, отмечает газета.
"Известия": в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
0.38
EUR 83.24
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области начнут формировать рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов

16 декабря 2021 15:42
56
Областное минэкономразвития теперь будет ежегодно оценивать работу муниципалитетов по уровню развития инвестиционной деятельности.

В среду, 15 декабря, на рабочем совещании с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата на их территориях. Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности, повышение эффективности взаимодействия местных администраций с предпринимательским сообществом, а также предоставление мер государственной поддержки инвестиционным проектам – основные темы состоявшегося разговора.

Создание комфортных условий для работы частных инвесторов и бизнеса на территории Самарской области, формирование благоприятного инвестклимата в регионе – приоритетные направления работы управленческой команды губернатора Дмитрия Азарова. Реализация масштабных инвестиционных проектов, стабильная работа экономики, решение социальных задач – важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе главы региона при участии жителей нашей области.   

Самарская область на сегодняшний день предлагает одни из лучших условий для инвесторов в стране. Напомним, что по итогам 2020 года Самарская область вошла в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата, заняв 8 место. При этом еще в 2017 году субъект был на 65 строчке.

Как стало известно на совещании, областное минэкономразвития теперь будет ежегодно оценивать работу муниципалитетов по уровню развития инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, качеству информационного раздела для инвесторов на сайте администрации, эффективности взаимодействия инвесторов с должностными лицами, развитию муниципально-частного партнерства. Порядок формирования рейтинга учитывает рекомендации АСИ по оценке инвестиционного климата муниципалитетов на базе существующей методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны. Лучшие практики органов местного самоуправления, влияющие на улучшение инвестиционного климата, будут тиражироваться на региональном уровне. 

«В этом году в регионе запустили рекордное количество предприятий из них 20 - в сфере производства. Отмечаем и рост инвестиций в основной капитал: по итогам девяти месяцев текущего года этот показатель достиг 217,2 млрд рублей, что на 31,4% выше результата аналогичного периода 2020 года и на 16% превышает показатель «допандемийного» 2019-го, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В регионе уверенно развиваются инвестиционные площадки: ОЭЗ «Тольятти», промышленные парки, две территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Для стимулирования интереса со стороны российских и зарубежных компаний к Самарской области, как площадке для реализации своих проектов, в регионе внедряются все новые инструменты поддержки: налоговые льготы, смягчение требований к получению статуса стратегического инвестпроекта, субсидирование создания рабочих мест и многое другое». 

Всего в Самарской области сегодня реализуется более 200 инвестпроектов на 1,4 трлн рублей. В результате запуска проектов, которые курирует минэкономразвития, в этом году регион получит более 7,4 тысячи рабочих мест. 

Для повышения эффективности взаимодействия с инвесторами в регионе создано «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», которое в режиме «единого окна» сопровождает все проекты от стадии идеи до запуска производства.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
17 декабря изменяется место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара
16 декабря 2021  11:53
17 декабря изменяется место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара
242
Дмитрий Азаров поблагодарил работников АПК за нелегкий труд и высокие результаты
16 декабря 2021  10:27
Дмитрий Азаров поблагодарил работников АПК за нелегкий труд и высокие результаты
206
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
15 декабря 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
470
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
15 декабря 2021  13:54
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
622
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
15 декабря 2021  12:17
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
391
Весь список