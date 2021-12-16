В Самарской области начнут формировать рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов

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В среду, 15 декабря, на рабочем совещании с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата на их территориях. Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности, повышение эффективности взаимодействия местных администраций с предпринимательским сообществом, а также предоставление мер государственной поддержки инвестиционным проектам – основные темы состоявшегося разговора.

Создание комфортных условий для работы частных инвесторов и бизнеса на территории Самарской области, формирование благоприятного инвестклимата в регионе – приоритетные направления работы управленческой команды губернатора Дмитрия Азарова. Реализация масштабных инвестиционных проектов, стабильная работа экономики, решение социальных задач – важная часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе главы региона при участии жителей нашей области.

Самарская область на сегодняшний день предлагает одни из лучших условий для инвесторов в стране. Напомним, что по итогам 2020 года Самарская область вошла в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата, заняв 8 место. При этом еще в 2017 году субъект был на 65 строчке.

Как стало известно на совещании, областное минэкономразвития теперь будет ежегодно оценивать работу муниципалитетов по уровню развития инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, качеству информационного раздела для инвесторов на сайте администрации, эффективности взаимодействия инвесторов с должностными лицами, развитию муниципально-частного партнерства. Порядок формирования рейтинга учитывает рекомендации АСИ по оценке инвестиционного климата муниципалитетов на базе существующей методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны. Лучшие практики органов местного самоуправления, влияющие на улучшение инвестиционного климата, будут тиражироваться на региональном уровне.

«В этом году в регионе запустили рекордное количество предприятий из них 20 - в сфере производства. Отмечаем и рост инвестиций в основной капитал: по итогам девяти месяцев текущего года этот показатель достиг 217,2 млрд рублей, что на 31,4% выше результата аналогичного периода 2020 года и на 16% превышает показатель «допандемийного» 2019-го, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В регионе уверенно развиваются инвестиционные площадки: ОЭЗ «Тольятти», промышленные парки, две территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Для стимулирования интереса со стороны российских и зарубежных компаний к Самарской области, как площадке для реализации своих проектов, в регионе внедряются все новые инструменты поддержки: налоговые льготы, смягчение требований к получению статуса стратегического инвестпроекта, субсидирование создания рабочих мест и многое другое».

Всего в Самарской области сегодня реализуется более 200 инвестпроектов на 1,4 трлн рублей. В результате запуска проектов, которые курирует минэкономразвития, в этом году регион получит более 7,4 тысячи рабочих мест.

Для повышения эффективности взаимодействия с инвесторами в регионе создано «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», которое в режиме «единого окна» сопровождает все проекты от стадии идеи до запуска производства.