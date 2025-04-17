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В Самарской области начинает свою работу региональная служба «Дети в семье»

17 апреля 2025 13:35
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В Самарской области начинает свою работу региональная служба «Дети в семье»

Эта работа проводится в рамках спецпроекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, который реализуется в Самарской области с ноября 2024 года.

Накануне прошло рабочее совещание всех заинтересованных сторон. В ближайшие два месяца служба «Дети в семье» начнет свою работу. Вначале в Тольятти и Новокуйбышевске, а с июля - во всех территориальных комплексных центрах социального обслуживания населения.

Самарская область вошла в 14-ть пилотных регионов страны, где реализуется социальный проект «Вызов», главная задача которого помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в решении бытовых, психологических, юридических и прочих вопросов, в том числе и в борьбе с вредными привычками. Особое внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев, который уверен, что семьесберегающий подход поможет сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются вне семьи.

Региональная служба «Дети в семье» необходима для формирования системы профилактической работы с семьями, у которых в силу различных жизненных и семейных обстоятельств возникает риск помещения ребенка в государственное учреждение. Также задачей этой службы является помощь и содействие возвращению детей в родные семьи. Работа службы подразумевает всестороннюю индивидуальную поддержку семей в кризисной ситуации.

«Наша общая задача - научить семью справляться с трудностями и нести ответственность за жизнь и здоровье своих детей. «Дети в семье» — это уникальный формат, когда у семей есть поддержка, возможность справиться с трудностями и получить помощь, не помещая детей в соцучреждения», - отмечает куратор проекта Екатерина Сеницкая.

Обратиться за помощью в службу «Дети в семье» можно на сайте Областного центра социальной помощи семье и детям: centrsam.ru или по телефонам (846) 202-65-07, 958-83-44.

 

Изображение: Шедеврум

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