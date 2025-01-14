В Самарской области началась подготовка к крещенским купаниям

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Подробности рассказали в региональном МЧС.

Планируется, что к 19 января в губернии будет организовано около 70 купелей, в том числе четыре в Самаре. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и непрочного льда купания на открытых водоемах могут быть запрещены.



- Информация уточняется, - сообщили в ведомстве sovainfo.ru.



В прошлом году в областной столице были оборудованы купели при четырех храмах:

- в честь Святителя Спиридона Тримифунтского (улица Советской Армии, 251б);

- в честь Казанской иконы Божией Матери (улица Коммунистическая, 1);

- в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского (улица Черемшанская, 244а);

- во имя Архистратига Михаила в поселке Шмидта.

А также возле оборудованной лестницами и мостками иордани на Полевом спуске организовали теплые раздевалки и дежурство медиков и спасателей.