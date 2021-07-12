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В Самарской области на отлов безнадзорных животных выделили 80 млн рублей

12 июля 2021 11:19
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В Самарской области на отлов безнадзорных животных выделили 80 млн рублей

В Центре управления регионом сообщили, что в Самарской области на отлов бездомных животных выделили 80 млн рублей. На них планируется отловить около 9 тысяч собак.

С начала 2021 года специалисты Центра управления регионом зафиксировали в социальных сетях 1 281 жалобу на агрессивное поведение бездомных собак. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает СОВА.

По данным ЦУР, чаще всего обращения оставляют жители Красноглинского, Куйбышевского и Промышленного районов Самары. Напомним, что не обошлось и без трагичных случаев. Как ранее писала sova.info, в мае стая собак насмерть загрызла 64-летнюю женщину в Волжском районе.

Сейчас власти делают всё возможное, чтобы решить эту проблему. Заместитель руководителя департамента ветеринарии Самарской области Дмитрий Шинкевич рассказал:

- Проблема с безнадзорными животными есть во многих регионах, учитывая, что вопрос касается живых существ, необходимо находить гуманные решения. Из бюджета Самарской области было выделено в итоге почти 80 млн рублей на отлов, стерилизацию и вакцинацию. Мы обращаемся ко всем жителям, которые имеют домашних животных, напоминаем, что за своими питомцами нужно следить, не отпускать без поводка, чтобы они не потерялись и не пополнили стаи бездомных.

Сейчас муниципалитеты уже получили 54,5 млн рублей и в скором времени Самарская область выделит еще 25 млн из регионального бюджета. На эти деньги планируется отловить, стерилизовать и вакцинировать 8 633 животных. В данный момент эту работу провели уже с 2 004 собаками.

Также департамент ветеринарии Самарской области организовал внеплановую проверку в Волжском районе. Специалисты выяснили, как расходуются деньги, выделенные на отлов бездомных животных.

В каждом муниципалитете организована горячая линия по вопросам безнадзорных собак и кошек. Так, можно оставить заявку на отлов по конкретным адресам. Номера телефонов размещены на официальных сайтах администраций, в каждом муниципалитете он свой. В Самаре - 266-54-54, 266-56- 17, в Тольятти - 54-37-62.

Теги: бродячие собаки отлов собак

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