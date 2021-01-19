В Самарской области меняют систему выдачи медсправок для школьников, которые пропустили по болезни занятия

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Новый порядок выдачи справок должен стать удобнее для учеников и их родителей.



- В области разрабатывается система онлайн-выдачи справок школьникам, которые пропустили по болезни даже один день занятий. На время, пока дорабатывается механизм, поставил задачу, чтобы с завтрашнего дня справки приносили медики, которые закреплены за образовательным учреждением. Так избежим неудобств для родителей, и им не придется тратить свое время, - написал в "Инстаграме" Дмитрий Азаров.



Фото: соцсети