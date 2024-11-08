В Самарской области из-за дефицита кадров стали чаще рассматривать кандидатов от 40 лет и старше

177

Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал 11,9 тыс.резюме, размещенных на сервисе в Самарской области, и выявил группы профессий, в которых работодатели стали чаще обращать внимание на кандидатов в возрасте 40 лет и старше.

Доля новых резюме молодых соискателей продолжает сокращаться. По данным Зарплаты.ру, число новых резюме, размещенных соискателями 21-30 лет, сократилось за два года на 5%. Схожая картина наблюдается и в возрастной когорте 31-40 лет: доля новых резюме, неизменно показывавшая рост в предыдущие годы, не увеличивается. Демографическая яма 90-х и начала нулевых годов не позволяет работодателям как раньше нанимать преимущественно молодых специалистов: нужного количества соискателей просто нет на рынке труда.

Учитывая общий дефицит соискателей, работодателям приходится отказываться от эйджизма и обращать внимание не только на соискателей до 35-40 лет, но и присматриваться к более возрастным кандидатам. Таким образом, доля просмотров резюме кандидатов когорты 41-50 лет выросла за последние два года с 24% до 28%, 51-60-летних – с 9% до 18%. В предыдущие годы динамики роста просмотров по данным возрастным категориям не наблюдалось.

По наиболее дефицитным профессиям изменения достигают значительно больших значений. Например, работодатели все чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов на позиции фрезеровщиков, токарей, наладчиков оборудования, водителей категорий C, Д и E, врачей, учителей, продавцов, швей, поваров, сварщиков, разнорабочих, строителей, слесарей, электромонтажников. При этом пока остаются профессии с достаточно выраженным предпочтениям к более молодым кандидатам (преимущественно среди «белых воротничков»): к ним относятся специалисты по подбору персонала, аналитики, маркетологи, системные администраторы.