В Самарской области хотят запретить кормить животных возле магазинов и в скверах

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Стало известно о возможном расширении перечня мест, где запрещается подкармливать безнадзорных животных. Однако сначала данный законопроект должен пройти соответствующие публичные консультации. Ознакомиться с текстом предложения можно на официальном сайте, предназначенном для публичного обсуждения проектов, пишет ПроГородСамара.



Подобный законопроект уже был принят не так давно. Местным жителям запретили давать еду бездомным животных в некоторых местах: около образовательных учреждений, спортивных площадок и на остановках. Также под запретом оказались подъезды, подвалы и территории общего пользования. Если физическое лицо нарушит данный закон, то ему придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.



Сейчас вынесено предложение добавить к уже существующим местам площади, набережные, скверы, бульвары и территории рядом с торговыми объектами, сообщает издание КП-Самара.