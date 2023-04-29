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В Самарской области действует запрет на использование беспилотников

29 апреля 2023 21:15
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В преддверии майских праздников жителям Самары и области напомнили, что в регионе запрещено использование беспилотных летательных аппаратов.

В Самарской области продолжает действовать постановление губернатора от 30.01.2023 № 13. Там, в частности, говорится о запрете на использование беспилотных воздушных судов на территории региона. Исключение составляют лишь те, которые поднимаются в воздух по договору с органами власти и подведомственными им организациями.

Эта мера установлена на срок до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного Указом Президента РФ от 19 октября 2022 года № 756.

За нарушение запрета на использование беспилотников (без состава уголовного преступления), согласно ст. 11.4 КоАП, пилотам грозит штраф (для граждан — 20-50 тыс. руб., для должностных лиц — 100-150 тыс. руб., для юрлиц — 250-300 тыс. руб. (либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев)). Если при этом человек или организация не наделены в установленном порядке правом на осуществление подобной деятельности, заплатить придется другие суммы (для граждан — 30-50 тыс. руб., для должностных лиц — 50-100 тыс. руб., для юрлиц — 300-500 тыс. руб. (либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев)).

В случае, когда использование воздушного пространства без разрешения повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, ст. 271.1 УК РФ предусматривает для виновного лишение свободы на срок до пяти лет. Если такие действия по неосторожности повлекли смерть двух и более лиц — срок до семи лет, пишет СОВА.

 

Фото:   ru.freepik.com

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