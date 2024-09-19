В Самарской области будут соревноваться сыровары и сыры со всей страны

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20-21 сентября в поселке Усть-Кинельский на площадке Поволжской агропромышленной выставки пройдет финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар». Организаторами федерального этапа конкурса являются Минтруд РФ, Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Самарский государственный аграрный университет. Соревнования сыроваров в конкурсе профессионального мастерства проходят в этом году впервые по инициативе Самарской области. О том, как это будет, рассказали на пресс-конференции.

«В конце прошлого года мы защищали на федеральном уровне свое право стать федеральной площадкой и проводить соревнование сыроваров, - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самаркой области Юлия Бренер. – Номинация оказалась очень популярной, мы получили заявки от 45 специалистов из 33 регионов страны от Калининградской области до Алтая и от Республики Крым до Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди конкурсантов – представители крупных компаний и небольших частных сыроварен, индивидуальные предприниматели и самозанятые».

Профессиональные качества сыроваров будут оценивать эксперты отрасли, а у посетителей агропромышленной выставки будет возможность продегустировать сыры, привезенные участниками конкурса, на выставке сыров и выбрать лучший. Также для детей пройдут профориентационные мастер-классы.

«Мы второй раз становимся соорганизаторами федерального этапа конкурса профмастерства, - отметил ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный аграрный университет» Сергей Машков. – Спасибо региональному министерству труда за то, что нам предоставили такую возможность. Это способ привлечь внимание к рабочим профессиям, востребованным сегодня в агропромышленной сфере».

От Самарской области в финале выступят победитель регионального этапа Оксана Семкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Приволжского района, и призер Ксения Редина из крестьянско-фермерского хозяйства «Рузанов Владимир Юрьевич», Борский район.

«Участие в конкурсе - это в первую очередь обмен опытом с коллегами, встреча единомышленников, - поделилась Оксана Семкина. – Но важна и соревновательная составляющая. Конечно, представлять Самарскую область очень ответственно, ведь на федеральном этапе все участники будут профессионалами высокого уровня. Надеемся, и на федеральном этапе не подведем!»

Победитель федерального этапа получит 1 млн. рублей, призер, занявший второе место – 500 тыс. рублей, призер, занявший третье место – 300 тыс. рублей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», направленный на повышение престижа рабочих специальностей, проводится с 2012 года. Самарская область неоднократно становилась площадкой проведения и организатором федерального этапа конкурса: в 2018 году регион стал площадкой для номинации «Лучший матрос речного флота», в 2020 году – «Лучший пивовар», в 2021 году – «Лучший ветеринарный фельдшер», в 2023 году – «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ».

Фото: минтруд СО