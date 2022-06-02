В Самарской области будет работать 21 пляж

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ГУ МЧС России по Самарской области получило 21 заявление-декларацию о готовности оборудованных мест для купания. Об этом на совещании в региональном правительстве заявил глава ведомства Олег Бойко.

Делать больше пляжей в Самарской области вряд ли будут. Участники совещания сошлись во мнении, что такого количества достаточно для жителей.

В Самаре пляжный сезон планируют открыть 15 июня.

Официальными в областном центре считаются традиционно следующие пляжи:

I очередь набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской);

II очередь набережной (от улицы Маяковского до бывшего завода «КинАп»);

IV очередь набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

пляж в районе Загородного парка;

пляж под спуском по улице Советской Армии;

пляж в районе Барбошиной поляны;

пляж у санатория «Можайский»;

пляж Красноглинского района.

Городским считается и пляж в районе Фестивальной поляны (Мастрюково). Его оборудуют только в период проведения молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля, пишет 63.ру.

— С 10 июня ежедневно 44 спасателя будут нести дежурство на 14 постах. Посты укомплектуют всем необходимым имуществом, в числе которого круги, спасательные концы Александрова, — сообщили в мэрии Самары.