В Самарской области будет работать 21 пляж

ГУ МЧС России по Самарской области получило 21 заявление-декларацию о готовности оборудованных мест для купания. Об этом на совещании в региональном правительстве заявил глава ведомства Олег Бойко.
Делать больше пляжей в Самарской области вряд ли будут. Участники совещания сошлись во мнении, что такого количества достаточно для жителей.
В Самаре пляжный сезон планируют открыть 15 июня.
Официальными в областном центре считаются традиционно следующие пляжи:
Городским считается и пляж в районе Фестивальной поляны (Мастрюково). Его оборудуют только в период проведения молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля, пишет 63.ру.
— С 10 июня ежедневно 44 спасателя будут нести дежурство на 14 постах. Посты укомплектуют всем необходимым имуществом, в числе которого круги, спасательные концы Александрова, — сообщили в мэрии Самары.