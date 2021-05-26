В Самарской области 10 лагерей примут участие в программе кешбэка за детский отдых

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Родителям вернут половину стоимости путевок.

В России стартовала федеральная программа субсидирования детского отдыха. Как сообщает правительство Самарской области, в регионе программе участвуют 10 детских лагерей. 50 процентов стоимости путевок родителя вернут за отдых детей в следующих оздоровительных организациях региона: «Салют» на Мехзаводе, «Салют» в Новокуйбышевске, «ДЦ «Берёзки», «Космос‑2», «Россия», «Лесной», «Пансионат «Радуга», «Звездочка», «Сергиевские минеральные воды» и «Кинель-Черкасский санаторий «Колос».

Программа будет действовать до 31 августа, а заезд в лагерь может продолжаться до 15 сентября. Обязательное условие программы – оплата путевки картой «Мир». На нее и будет возвращена половина стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, пишет ТРК Терра.