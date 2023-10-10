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В Самарской губернии впервые отметили День беременных

10 октября 2023 18:21
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Праздничное мероприятие, посвящённое Дню беременных, состоялось в Самарской городской клинической больнице № 1 имени  Н. И. Пирогова.

В Самарской губернии впервые отметили День беременных

 

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню беременных, состоялось в Самарской городской клинической больнице № 1 имени  Н. И. Пирогова. Помогли в организации активисты проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в Самарской области.   

Макар, Мирон и  последний - четырехмесячный Платон -  всех троих сыновей Екатерина Божко родила в старейшей  больнице Самарской области - городской клинической больнице  имени Н. И. Пирогова.  Многодетная семья в полном составе  -   в числе почётных гостей большого праздника, который организовали в больнице в честь Дня беременных.

«Все мои роды прошли успешно, - делится Екатерина, - конечно, во многом благодаря  профессионализму врачей. Вспоминаю эти  самые счастливые моменты в моей жизни, я ни секунды не волновалась, так как знала, что  рожаю детей в одной из самых современных клиник».

В 2023 году День беременных решили отметить максимально широко, Самарский регион  присоединился к всероссийской эстафете, праздничную встречу организаторы постарались сделать не только эмоционально тёплой, но и максимально полезной.

Во время  встречи беременные женщины - пациентки СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова смогли  задать свои вопросы не только врачам, но и  профильным  специалистам министерства экономического развития и инвестиций и  Управления ЗАГС Самарского области, которые рассказали о возможностях  оформления социального контракта для женщин в декретном отпуске, о новых правилах регистрации новорожденных, о программе «Мама-предприниматель».

Будущие мамы увидели короткометражный фильм о рождении ребёнка, смогли сделать фотографии для  альбома малыша в специально оборудованной фотофоне, а также  получили консультации инструктора по йоге для беременных.

Ольга Девятова готовится рожать, осталось совсем немного времени и положительные эмоции только прибавляют сил: «Очень понравилась беспроигрышная лотерея -  каждый из нас получил презент. Было здорово, много полезной информации рассказали и, конечно, внимание  дорогого стоит, оно придаёт сил».

Поздравил будущих мам с праздником депутат, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Роман Балтер: «Замечательный праздник, его сделали специально два раза в году, для того чтобы каждая беременная женщина, вне зависимости от того, когда она будет рожать, она могла отпраздновать маленький женский праздник. Замечательное настроение, я хочу пожелать всем женщинам, которые сейчас беременны или планируют, чтобы беременность прошла легко, быстро и в результате родов появился счастливый здоровый малыш».

Депутат областного заксобрания, координатор партийного проекта «Крепкая семья» по Самарской области, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина трудовую деятельность начала врачом-акушером в Новокуйбышевском родильном доме и для нее этот праздник - особый. Марина Геннадьевна  пожелала всем лёгких родов и напомнила  о мерах поддержки беременных женщин на региональном и федеральном уровнях.

«Успешная беременность и роды - самый главный экзамен в жизни женщины и наша задача - сделать все, чтобы они чувствовали уверенность, поддержку и заботу. За словами о необходимости уделять внимание вопросам демографии стоит конкретная работа с каждой женщиной и ее семьёй», - отметила Марина Сидухина.

«Сегодня мы видим в зале не только женщин, но  и их мужей. Это радует, ведь семья - это мама, папа и ребёнок. Семья - это основа страны, её настоящее и будущее. Пришла женщина, которая беременна уже четвёртым ребёнком, рожать будет у нас. Праздник, надеюсь, подарил нашим беременным радость и уверенность, что они под защитой и окружены вниманием, - рассказал главный врач СГКБ им. Н. И.Пирогова Анатолий Титов.

Напомним, что День беременных - новый праздник, который является частью всероссийского проекта ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ и реализуется на всей территории страны под лозунгом «Беременность должна пройти так, чтобы её захотелось повторить».  Целью праздника является содействие повышению рождаемости за счёт формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, создание для беременной женщины благоприятной, комфортной среды.

Пилотный  проект Дня беременных по инициативе Русской православной церкви успешно опробован уже в 16 российских регионах. В 2023 году День беременных  получил всероссийский статус. Его будут отмечать два раза в год - 7 апреля и 7 октября.

Только за  9 месяцев 2023 года в СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова врачи приняли 2440 родов. Из них - 1231 новорожденных мальчиков, девочек - 1205. Четверть родов прошла в присутствии партнёров. В больнице работает 2 родильных отделения и 2 отделения  гинекологии, оснащённых самым современным оборудованием и индивидуальными родильными залами, есть семейная палата, которая даёт возможность членам семьи  находиться рядом  и поддерживать молодую маму и новорожденного. В акушерско- гинекологической службе трудится 204 специалиста - среди  есть доктор медицинских наук, немало кандидатов наук и врачей высшей квалификационной категории, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

 

Теги: Единая Россия Самара

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