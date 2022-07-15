В Самарской филармонии отметили День российской почты и юбилей Самарского почтамта

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Торжественное мероприятие состоялось 15 июля в Самарской государственной филармонии. В честь профессионального праздника награды получили лучшие сотрудники Почты в регионе, а 150-летие Самарского почтамта отметили специальным гашением почтовой открытки.



Награды от руководства почты, Минцифры России, Губернатора Самарской области, департамента информтехнологий и связи Самарской области, Самарской Губернской Думы получили более 230 сотрудников.



На сцене Филармонии Почётные грамоты Губернатора Самарской области получили десять сотрудников Почты. Кроме того, почётного звания «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» удостоилась руководитель отдела экономики почтового управления Самарской области Татьяна Сметанникова, а почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» получила заместитель начальника Тольяттинского почтамта Татьяна Берх. Награду за победу в ежегодном конкурсе «Лучший почтальон» получила сотрудница почтового отделения в с. Рождествено Галина Любаева. Ей вручили велосипед от депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Хинштейна.



В честь 150-летия Самарского почтамта почётные гости мероприятия также приняли участие в гашении открытки, выпущенной специально к юбилейной дате. Для этого использовали переводной штемпель.

Открытка ретроспективно изображает здание Самарского почтамта – в годы современности и на рубеже 19-20 вв. Тираж открытки составляет 2 000 экземпляров, она уже поступила в продажу в почтовые отделения Самары. На оттиске штемпеля здание почтамта, надпись «150 лет Самарскому почтамту. Самара. 443099» и дата гашения – 15.07.2022.



«Почта сегодня выполняет важную социальную, экономическую и производственную функцию. Отделения связи не только принимают и отправляют корреспонденцию, но и также предоставляют информационно-коммуникационные услуги. В отделениях почтовой связи населению оказывается более 80 различных видов почтовых, финансовых и инфокоммуникационных услуг. В почтовой отрасли Самарской области работают замечательные люди, профессионалы своего дела. И я от души поздравляю их с профессиональным праздником и со 150-летием самарского почтамта», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



«Роль почты – сохранение коммуникационной связанности на территории всей страны – на протяжении многих лет остаётся прежней. Несмотря на вызовы последних лет, мы продолжаем доставлять посылки, деньги и товары, а множество почтовых услуг теперь доступны клиентам и в цифровом формате. В Самарской области услугами 771 почтового отделения ежемесячно пользуются более 2,6 млн человек», – комментирует директор макрорегиона Волга Почты России Александр Вакуленко.

Фото: департамент информационной политики СО