В самарских магазинах проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических мер

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Ежедневно ведется мониторинг объектов потребительского рынка и услуг на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических мер .

В Ленинском районе расположено почти 700 объектов потребительского рынка. При мониторинге сотрудники администрации проверяют наличие рециркуляторов, разметки для социальной дистанции, средств индивидуальной защиты у продавцов и покупателей.

В период с сентября 2020 года только в Ленинском районе было проведено более 9000 обследований объектов потребительского рынка, по результатам проверок составлено 215 актов.

Одной из мер, которая позволит создать коллективный иммунитет и не допустить риск роста заболевших новой коронавирусной инфекцией является вакцинация. Она проводится добровольно и бесплатно.