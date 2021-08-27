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В Самаре запущен аудиогид по городу «Путешествуем по самарскому метро»

27 августа 2021 14:39
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Жители города узнают много интересного о родном крае.

Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли  Самары запущен аудиогид по городу «Путешествуем по самарскому метро», который включает в себя описание объектов исторического центра столицы региона.

Чтобы отправиться в путешествие жителям и гостям города необходимо лишь перейти по ссылке.

Аудиогид современный и очень удобный инструмент в проведении экскурсий, позволяющий свободно передвигаться по маршруту, задерживаться у интересных объектов, не опасаясь пропустить что-то интересное из-за шума улицы.

Аудиогид разделен на три основные ветки:

- Старо-самарская;

- Куйбышевская;

- Ново-самарская.

Каждая из веток делится на «станции», которые познакомят слушателей с историей Самары, а также с интересными фактами, связанными с тематикой основного направления. Начать прослушивание аудиогида можно с любой ветки, так как они цикличны.

Теги: аудиогиды Самара

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