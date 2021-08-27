В Самаре запущен аудиогид по городу «Путешествуем по самарскому метро»

Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли Самары запущен аудиогид по городу «Путешествуем по самарскому метро», который включает в себя описание объектов исторического центра столицы региона.
Чтобы отправиться в путешествие жителям и гостям города необходимо лишь перейти по ссылке.
Аудиогид современный и очень удобный инструмент в проведении экскурсий, позволяющий свободно передвигаться по маршруту, задерживаться у интересных объектов, не опасаясь пропустить что-то интересное из-за шума улицы.
Аудиогид разделен на три основные ветки:
- Старо-самарская;
- Куйбышевская;
- Ново-самарская.
Каждая из веток делится на «станции», которые познакомят слушателей с историей Самары, а также с интересными фактами, связанными с тематикой основного направления. Начать прослушивание аудиогида можно с любой ветки, так как они цикличны.