В Самаре введено ограничение движения по улице Ставропольской

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В связи с коммунальной аварией на сетях холодного водоснабжения произошла утречка воды на проезжую часть улицы Ставропольской в районе пересечения с ул. Советской.

В результате воздействия отрицательных температур при отсутствии должной реакции коммунальных служб произошло замерзание воды, что поставило под угрозу безопасный проезд транспорта по указанному участку дороги.

Госавтоинспекцией принято решение о введении ограничения движения колесных транспортных средств по ул. Ставропольской от ул. Каховской до ул. Кромской.

Действиям коммунальных служб будет дана оценка в установленном законом порядке, в настоящее время в рамках проведения специального вида федерального надзора (постоянного рейда) решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Фото: ГИБДД Самарской области