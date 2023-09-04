В Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное столетию со Дня образования ППС полиции

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Сегодня в Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное столетию со Дня образования патрульно-постовой службы полиции.



Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил 38 отличившимся сотрудникам и 7 ветеранам службы государственные и ведомственные награды и поздравил с юбилейной датой, за которой стоит целая эпоха значимых имен и достижений.



«Ваша служба занимает особое место в деятельности полиции. За прошедшие годы патрульно-постовая служба превратилась в одно из самых многочисленных и боеспособных подразделений охраны общественного порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации, а ее сотрудники вписали немало ярких страниц в историю. На вашем счету сотни задержаний преступников, большое количество предупрежденных и раскрытых преступлений».



Обращаясь к ветеранам, Игорь Геннадьевич выразил особую благодарность за бесценный опыт и знания, которые помогают на службе молодым сотрудникам.



Поздравил сотрудников и председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов, отметив, что данная служба является «лицом российской полиции», а ее сотрудники профессионально справляются с поставленными задачами. Александр Николаевич пожелал крепкого здоровья, удачи и карьерного роста.



Поздравляя присутствующих с юбилеем, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-лейтенант милиции Владимир Глухов, подчеркнул: «Многие ветераны милиции и полиции начинали свою службу в строевых подразделениях и получили бесценный опыт общения с гражданами, рисковали своим здоровьем и даже жизнью. Именно ваша служба является кузницей кадров. Поздравляю вас с юбилейной датой и желаю удачи на службе и в жизни», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО