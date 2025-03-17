В Самаре состоялась стратегическая сессия по развитию сферы туризма и креативных индустрий

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В рамках серии стратегических сессий по приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2036 года 14 марта состоялась стратегическая сессия по развитию сферы туризма и креативных индустрий. Творческий кластер «Станкозавод» собрал представителей научно-образовательных, общественных и коммерческих организаций в сфере туристической отрасли и креативных индустрий Самары.



"Самара — уникальнейший город, многослойный и многогранный, с богатой историей и культурой. Здесь есть всё для интересного и комфортного отдыха, но городу нужно немного больше заботы и удобства: улучшение инфраструктуры, развитие гостиничного бизнеса и создание комфортных условий для туристов. Сейчас мы активно реализуем программу "Туркода" и надеемся на её успешное завершение. Очень важно поддерживать местных предпринимателей, работающих в сфере туризма и креативных индустрий, ведь именно они делают наши города привлекательными для гостей", - подчеркнула первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова.



Кандидат экономических наук, директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Павел Строев представил социологический анализ отрасли. Так, В 2020 году Самару посетили 621 тысяча туристов, в 2024 это цифра выросла в 3,5 раза - более 2 миллионов туристов.

"Мы видим колоссальный рост. Это показывает туристическую привлекательность, востребованность данного направления. Значительный рост произошел из-за ограничений возможностей внешнего туризма. Но, с другой стороны, у нас есть потенциал внутреннего туризма. И здесь Самаре есть,и мы уверены, что этот драйвер нужно развивать, обеспечивать, вкладывать в него максимально, чтобы получить синергетический эффект", - отметил Павел Строев.



При росте турпотока, число гостиниц и отелей выросло всего лишь на 8%. по результатам анализ отмечена достаточная развитость рынка съемного жилья. Ну и, соответственно, численность туристов, останавливающихся в гостиницах и отелях, выросла всего лишь на 25%. Из более чем 2 миллионов гостей города всего лишь 600 тысяч размещается в простых гостиницах.



Участники сессии вносили идеи и обсуждали важные для туристической отрасли темы, такие как улучшение секторов туризма, творческих индустрий, торговли и услуг, формирование условий, привлекательных для туристов и инвестиций в город, создание современных зон для сосредоточения различных видов деятельности, помощь социальным предпринимателям и молодым бизнесменам. Среди предложений - развитие детского туризма, создание туристических маршрутов по исторической части города.



Присутствующим напомнили, что все поступившие в ходе сессии оценки, пожелания и предложения будут дополнительно проработаны и рассмотрены на публичных слушаниях, и найдут отражение в итоговом проекте Стратегии Самары на ближайшие 10 лет.



Отметим, что принять участие в стратегических сессиях может любой желающий: https://www.samadm.ru/media/news/52929/



Кроме того, свои инициативы можно предложить на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф

Фото: администрация Самары