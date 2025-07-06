Я нашел ошибку
Главные новости:
Все присутствующие прошли по выставке, а ребята из «Молодой Гвардии» Советского района рассказали биографии павших защитников.
В Самаре прошла презентация выставки «Мой Герой, Моя Вера, Надежда…»
В 1945 году он был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года.
Сотрудники СУ скр СО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 99-летием
После того как устройство зарядилось до 100%, немедленно отключите его от сети.
ГУ МЧС СО: как безопасно заряжать электронные устройства и гаджеты
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +26°С.
7 июля в регионе без осадков, до +26°С
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.
Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что в Самарской области работают порядка 300 врачей-кардиологов.
6 июля Всемирный день кардиолога
Участники узнают о роли самарских органов государственной безопасности в крупных разведывательных и контрразведывательных операциях, о судьбах и деятельности легендарных разведчиков, биографии которых связаны с Самарой.
Пешеходная экскурсия «Самарский щит: разведка и контрразведка»
Девочку обнаружили на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.
В Самарской области разыскана 13-летняя девочка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошла презентация выставки «Мой Герой, Моя Вера, Надежда…»

6 июля 2025 19:31
175
Все присутствующие прошли по выставке, а ребята из «Молодой Гвардии» Советского района рассказали биографии павших защитников.

Трогательно, со слезами на глазах прошла в Историческом парке Самары презентация выставки «Мой Герой, Моя Вера, Надежда…».

С приветственным словом к собравшимся родным и близким погибших Героев обратилась региональный председатель Самарского филиала организации «Вечная Память Героям» Сорокина Марина Андреевна.

Название выставки – это строка из стихотворения участницы организации, матери погибшего Героя, Кочергиной Людмилы Викторовны. Со слезами на глазах присутствующие прослушали из уст Людмилы Викторовны её стихотворение.

Главным в словах всех выступающих звучало одно – несмотря на то, что очень трудно, жить нужно. И память, которая есть в сердцах, дает силы на это.

Все присутствующие прошли по выставке, а ребята из «Молодой Гвардии» Советского района рассказали биографии павших защитников.

Автор выставки - Самарский филиал Межрегиональной общественной организации «Вечная Память Героям». Организация была создана в августе 2023 г. по инициативе жен и матерей защитников Отечества, погибших при выполнении воинского долга. Цель объединения - увековечить память Героев, сделать все возможное, чтобы о наших защитниках знали современники и помнили потомки. Все мероприятия, которые проводят семьи Героев, пронизаны огромным уважением к подвигу воинов, любовью и памятью, сообщает пресс-служба Исторического парка.

Выставка продлится до 12 июля.  16+

 

Фото:  Самарский Исторический парк

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 1945 году он был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года.
06 июля 2025, 18:11
Сотрудники СУ скр СО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 99-летием
В 1945 году он был призван на военную службу и направлен на Восточный фронт, где служил до 1951 года. Общество
183
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +26°С.
06 июля 2025, 16:39
7 июля в регионе без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +26°С. Экология
208
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ.
06 июля 2025, 16:09
Эксперт Сам ГМУ: "Энтеровирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы"
Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ. Здравоохранение
351
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
553
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
532
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
5 июля 2025  13:15
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
584
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
5 июля 2025  11:37
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
574
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
5 июля 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
489
Весь список