В Самаре прошла презентация выставки «Мой Герой, Моя Вера, Надежда…»

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Трогательно, со слезами на глазах прошла в Историческом парке Самары презентация выставки «Мой Герой, Моя Вера, Надежда…».

С приветственным словом к собравшимся родным и близким погибших Героев обратилась региональный председатель Самарского филиала организации «Вечная Память Героям» Сорокина Марина Андреевна.

Название выставки – это строка из стихотворения участницы организации, матери погибшего Героя, Кочергиной Людмилы Викторовны. Со слезами на глазах присутствующие прослушали из уст Людмилы Викторовны её стихотворение.

Главным в словах всех выступающих звучало одно – несмотря на то, что очень трудно, жить нужно. И память, которая есть в сердцах, дает силы на это.

Все присутствующие прошли по выставке, а ребята из «Молодой Гвардии» Советского района рассказали биографии павших защитников.

Автор выставки - Самарский филиал Межрегиональной общественной организации «Вечная Память Героям». Организация была создана в августе 2023 г. по инициативе жен и матерей защитников Отечества, погибших при выполнении воинского долга. Цель объединения - увековечить память Героев, сделать все возможное, чтобы о наших защитниках знали современники и помнили потомки. Все мероприятия, которые проводят семьи Героев, пронизаны огромным уважением к подвигу воинов, любовью и памятью, сообщает пресс-служба Исторического парка.

Выставка продлится до 12 июля. 16+

Фото: Самарский Исторический парк