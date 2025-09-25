В Самаре пройдёт первая региональная акция - благотворительный показ «Мода без границ»

122

3 октября в 18:00 в Самарском бизнес-инкубаторе пройдёт первая региональная акция «Мода без границ» – проект, направленный на поддержку молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и привлечение внимания к вопросам социальной адаптации и профессиональной занятости.



Участниками дефиле станут молодые люди с ментальными особенностями. Они продемонстрируют одежду известных брендов и местных дизайнеров.



Отметим, что инициатором благотворительного показа является топ-модель, кастинг-директор, режиссер-постановщик показов и основатель женского клуба «Среда» Кристина Васильева. Проект поддержали Самарский бизнес-инкубатор, Центр психологии и нейропсихологии «Здравый смысл», а также ряд дизайнеров и локальных брендов.



Благотворительный показ «Мода без границ» пройдет в Самарском бизнес-инкубаторе по адресу: г. Самара, ул. Главная, д. 3. Вход свободный. 0+