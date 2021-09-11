В Самаре открыли Аксаковский сквер: бронзовые Аксаковы, «Аленький цветочек» и семейные ценности

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В субботу, 11 сентября, накануне Дня города в Самаре на пересечении улиц Красноармейская и Фрунзе прошло официальное открытие Аксаковского сквера и скульптурной композиции, посвящённой семье Аксаковых.

Новое, общественное пространство восстановили по инициативе общественности по губернаторской программе «Содействие» и при поддержке меценатов. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, глава города Елена Лапушкина.

Аксаковы — старинный дворянский род, который тесно связан с самарским краем. Наиболее известный представитель — Сергей Тимофеевич Аксаков, автор сказки «Аленький цветочек» и книги «Семейные хроники», который также много писал о самарской природе. Произведения Аксакова известны и признаны во всем мире, рассказывает председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин.

«Его называли «министерство общественной нравственности». А как он воспел самарские красоты в своих произведениях! Вы удивитесь, прочитав эти страницы», - рассказал Павел Коровин.

У Сергея Аксакова было 14 детей, и все они оставили след в истории России. Наиболее яркий путь прошёл его сын Григорий Аксаков: вице-губернатор, губернатор Самарской губернии и губернский предводитель дворянства. Благодаря ему в нашем городе появилась железная дорога, телеграф, земская больница, соборный храм во имя Христа Спасителя. Он активно участвовал в помощи голодающим крестьянам, заботился о состоянии народного здоровья и нравственности, способствовал укреплению традиционных ценностей.

В Самаре Григорий Аксаков жил со своей дочерью Ольгой в доме на пересечении улиц Саратовской и Алексеевской (в настоящее время - Фрунзе и Красноармейской). На этом месте в 1930-х годах по проекту архитектора Петра Щербачева был обустроен сквер с пятью фонтанами с подсветкой и массивными бутовыми лестницами.

С годами сквер утратил первоначальный облик, задуманный архитектором, и до настоящего времени это место не воспринималось как общественное пространство.

«Я жил рядом, на Некрасовской, и много раз проходил мимо этого безымянного сквера, - отметил на открытии общественной территории Дмитрий Азаров. - И всегда, с детства, было ощущение какой-то недосказанности. Что этот сквер, подзабытый и немного подзаброшенный, наверное, хранит в себе какую-то загадку».

Тайны, действительно, были. Во время работ по благоустройству обнаружили кирпичную кладку, часть печи дома Аксаковых. Это немного задержало проект, но самарцы и гости города получили еще один исторический экспонат. Над кладкой в сквере соорудили специальный саркофаг со стеклянным потолком, освещением и вентиляцией, чтобы все желающие могли взглянуть на археологическую находку.

В целом сквер Аксаковых получился исторически ценным и семейным. По всему пространству разместили арт-объекты, изображающие разлетевшиеся страницы книги «Аленький цветочек». Сюжет сказки иллюстрируется и дендрологическим сценарием. По мере движения по лабиринту тропинок раскрывается то сказочный лес, то волшебный сад. А еще есть фонтаны и уютные скамейки.

«Считаю, шикарное пространство образовалось — здесь все удобно, все наполнено смыслами. Есть, что показать детям, объяснить, даже есть, где почитать вместе «Аленький цветочек». Таких пространств в городе не хватало», - говорит Анна Мельникова, дочь автора скульптурной композиции, посвященной Аксаковым, Ивана Мельникова.

«Атмосфера шикарная, непередаваемая, - дал оценку скверу актер драмтеатра Александр Бригаднов, который на открытии был в роли писателя Сергея Аксакова. - Здесь нужно побывать всем, чтобы ощутить это место, а оно действительно сказочное по атмосфере. Надеюсь, у самарцев хватит сознательности не захламлять это пространство, а приходить сюда и наслаждаться волшебством. Это наша история».

О восстановлении исторической памяти говорил Дмитрий Азаров.

«Мы просто обязаны создавать все новые и новые условия для того, чтобы сохранить историческую память о нашей родной земле. Невозможно любить то, что ты не знаешь, И, раскрывая славные, иногда забытые страницы нашей истории, мы, конечно же, питаем дань уважения к нашим предкам, чьими трудами и стараниями создавалась слава самарской земли», - подчеркнул губернатор.

Сквер, по словам главы региона, важен для настоящего и будущего губернии.

«Оторвавшись от корней, невозможно строить будущее. И сегодня мы корнями прорастаем, укрепляемся на родной земле и, совершенно очевидно, все увереннее смотрим в будущее развития нашего региона, нашей прекрасной земли и столицы региона — прекрасной Самары», - резюмировал губернатор.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что всем территориям, которые преображаются в городе, сегодня стараются придать особую смысловую нагрузку.

«Доброта и любовь творит чудеса, как это и написано в замечательной сказке «Аленький цветочек», - напомнила Елена Лапушкина.

«Обновленный сквер Аксаковых в Самаре станет местом притяжения как для горожан, так и для гостей областной столицы. Уверен, что сюда будут приходить все: от мала и до велика. Нам важно, чтобы память о людях, живших в Самарском регионе – о тех, кто прославил и Самару, и всю страну – никогда не исчезала и продолжала переходить от поколения к поколению. Очень символично, что мы открываем этот сквер и в год 170-летия Самарской Губернии, и в год 200-летия Самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова. Сквер получился одним из самых ярких, волшебных и красивых в нашем городе», - отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат поблагодарил всех, кто принял активное участие в реализации проекта: губернатора, главу города, архитекторов, скульптора, и, конечно, благотворителей: «Когда мы объединяемся все вместе, то именно эта синергия и дает нам результат, порой достойный восхищения».

Фото: пресс-служба облправительства