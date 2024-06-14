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14 июня в Самаре определили лучших водителей троллейбуса. Конкурс профессионального мастерства проходит один раз в два года во всех городах страны, где есть такой наземный электрический транспорт.

Возрастной ценз для конкурсантов регламентом не установлен, как и обязательные требования к классности. Решающую роль играют мастерство и теоретическая подготовка. Сдавали экзамен на знание правил дорожного движения и устройства рабочих машин, демонстрировали приемку подвижного состава перед выходом на линию и культуру обслуживания пассажиров.

Однако большинство участников конкурса, как и его организатор, считают, что самый сложный этап – вождение, с прохождением различных участков трассы, где плавность движения не менее важна, чем безукоризненное торможение и точность выполнения остановок. Этап «Комфортное вождение» – и один из самых коварных. Только «ювелирное» выполнение всех упражнений при прохождении зачетной трассы гарантирует доставку к финишу…матрешки в человеческий рост, установленной на средней площадке салона. Заслужить самые высокие баллы можно, если не уронить матрешку и выполнить сопутствующие задания на конкурсной дистанции. Также конкурсанты прошли комплекс испытаний, включая парковку задним ходом и езду «змейкой». Вождение троллейбуса по специальной трассе при определенных условиях – это обязательный этап, ведь в реальности на городских дорогах водитель троллейбуса должен быть готов справиться и с самыми неожиданными ситуациями.

Таким образом, на конкурсной дистанции задачи были максимально приближены к реальным условиям: все это конкурсанты применяют ежедневно, находясь на маршруте. Однако «боевыми» в водительской среде называют именно конкурсные заезды, поскольку «градус» напряжения выше – накладывает отпечаток еще и эмоциональное состояние, волнение.

Шанс на победу гарантированно увеличивает не только максимально точное и бережное вождение, но и безукоризненная водительская дисциплина, с четким следованием должностной инструкции. Для участия в финале городского конкурса отбирались только те водители, у которых в ежедневной профессиональной практике не имеется нареканий от пассажиров и работодателя, ведь создание безопасных и комфортных условий перевозок, обеспечение качества обслуживания – основная задача любого предприятия транспортной отрасли.

Для «взращивания» своих профессионалов в «ТТУ» функционирует модернизированный учебный центр.

В ряде городов страны принималось решение о прекращении троллейбусных перевозок и упразднении троллейбусных маршрутов. А в Самаре от этого вида транспорта даже не думают избавляться. Троллейбус – один из самых экологичных видов транспорта.

На протяжении нескольких последних лет самарские водители троллейбусов входят в кагорту лучших.

Напомним, что 4 года назад принимающей стороной Всероссийского конкурса была Самара, а «лицо» ее водительского состава представлял неоднократный победитель конкурсов городского уровня, дважды серебряный призер в масштабах страны Сергей Василенко. Он работает водителем троллейбуса более 12 лет.

«Несмотря на то, что в городском конкурсе много молодых водителей, ощущается серьезная конкуренция. Все конкурсанты усердно готовились, уделяя этому большое количество времени. Поэтому борьба на равных, – отметил Сергей Василенко. – Моя главная цель – попасть на Всероссийские соревнования, стремлюсь занять I место и стать лучшим водителем троллейбуса в России. В любом случае преданность профессии и любовь к технике никуда не денутся. Каждый троллейбус, словно живой человек, и к каждому нужен свой подход. Мне очень нравится работать на линии, особенно встречать рассветы с каждым новым рабочим днем. Приятно, когда пассажиры узнают, здороваются. Дачники летом частенько угощают яблоками. К попутчикам я всегда отношусь с большим уважением».

По результатам городского конкурса в Чебоксары на Всероссийский конкурс профмастерства будут делегированы 2 представителя из Самары – Сергей Василенко, заслуживший золотую медаль, и Александр Соловьев, которому вручена серебряная медаль. «Бронзу» завоевал Иван Тюлькин.

Помимо медалей, кубков, ценных призов от профсоюза и «путевок» на Всероссийский конкурс, еще один стимул участия в конкурсе – возможность повысить классность (без сдачи экзамена). Все 10 финалистов ее уже получили.

Навыки важно демонстрировать не только на соревнованиях. Уже завтра их участники вернуться на свои маршруты, где конкурсные «фигуры высшего пилотажа» станут гарантом уверенности в своем повседневном мастерстве и в сложной дорожной обстановке помогут не растеряться, справиться с любой непредвиденной ситуацией.

Фото: ащдминистрация Самары