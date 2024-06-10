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В Самаре завершился юбилейный Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ

10 июня 2024 16:30
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На протяжении недели 12 ведущих ансамблей Вооруженных сил РФ общей численностью более 800 артистов представили 12 конкурсных программ.

8 июня на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона состоялась торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт X юбилейного Всеармейского фестиваля ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации.

На протяжении недели 12 ведущих ансамблей Вооруженных сил Российской Федерации общей численностью более 800 артистов представили 12 конкурсных программ на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона, а также посетили 16 площадок в муниципальных районах Самарской области, включая концерты в госпиталях и санаториях региона, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции.

Торжественную церемонию подведения итогов юбилейного фестиваля открыла временно исполняющая обязанности министра культуры Самарской области Ирина Калягина, которая зачитала гостям и участникам фестиваля приветственный адрес от имени врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. «Важной составляющей программы фестиваля стали выступления в госпиталях и санаториях Самарской области перед нашими защитниками Отечества, участниками специальной военной операции. Фестиваль подарил прекрасную возможность приобщиться к творчеству замечательных артистов, почувствовать единение армии и народа, способствовал патриотическому воспитанию молодёжи», – отметил в приветственном адресе врио Главы региона и пожелал участникам «новых творческих успехов и достижений».

За три года проведения фестиваля в Самарской области он стал настоящим брендом, каждый концерт проходил при полном аншлаге и зрители не скупились на аплодисменты. Жюри фестиваля отметили, что в этом году все участники представили абсолютно уникальные творческие номера, выполненные на высоком профессиональном. «Замечательный творческий подарок. Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России приветствовали аплодисментами и провожали стоя!», – написали слова благодарности артистам и организаторам в Сызранском районе. «Все выступления пронизаны высочайшим патриотизмом, публика вставала несколько раз. А знаменитый номер «Яблочко» – просто шедевр! Спасибо за организацию очень значимого фестиваля! Для нас это ещё и большой обмен опытом!», – отметили в м.р. Красноармейский.

Всего за время проведения фестиваля концертные программы ансамблей песни и пляски посетили порядка 15 тысяч человек. А онлайн-трансляции выступлений просмотрели более 50 тысяч человек.

Благодарность в адрес жителей Самарской области, которые  тепло принимали и поддерживали артистов, выразил начальник управления (культурно-досуговой работы) Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Эдуард Масловский: «Благодарю всех – участников и организаторов – за высокий уровень проведения столь масштабного мероприятия, за слаженную работу, которая подарила зрителям, я уверен, массу приятных моментов. Я благодарю  зрителей, которые приходили на концерты, и всю Самарскую область за гостеприимство и уважение к нашему творчеству».

Впервые в этом году  было организовано онлайн-голосование на «Приз зрительских симпатий». Каждый желающий мог проголосовать в социальной сети «ВКонтакте» за понравившийся коллектив. Примечательно, что мнение людей и профессионального жюри совпало – «Приз зрительских симпатий» и Гран-при фестиваля завоевал ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. Принимая сертификат на 1 млн рублей из рук Эдуарда Масловского, начальник ансамбля Владислав Твердый поблагодарил организаторов, жюри и, конечно, артистов за качественную работу. «Победа – это всегда результат большой слаженной работы. Безусловно, все участники достойны победы, но, как говорится «Никто, кроме нас!», – завершил Владислав Твердый свое выступление легендарной фразой Воздушно-десантных войск.

Финальный аккордом X Всеармейского фестиваля стала вокальная композиция «Служить России» в исполнении всех ансамблей-участников.

 

Фото предоставлено компанией "Тотал продакшн"

Теги: Самара

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