В Самаре завершились международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF 2021

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Финал соревнований VolgaCTF подошел к концу, уже сегодня 17 сентября три команды уедут победителями.

CTF собрал участников не только из России, но и из других стран: Южная Корея, Индия, Белоруссия. Почти 12 часов, независимо от часового пояса, студенты соревновались в умении защищать свои сервисы и атаковать противника.

Первое место заняла команда Bushwhackers из Московского государственного университета им. Ломоносова, второе — команда C4T BuT S4D из Высшей школы экономики, третье команда SUSLo.PAS из Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

В этом году призы предоставлены партнерами соревнований, компанией Group‑IB, ООО «IT Universe», OFFZONE Conference: за первое место участники получили: болт, обучающие курсы по форензике, стартовый набор Raspberry Pi Desktop Kit. За второе место: клетку Фарадея, книги по форензике, портативную игровую консоль ODROID-GO Super Dim Gray. За третье место: мультитулы, рюкзаки, YubiKey.

Фото: организаторы VolgaCTF