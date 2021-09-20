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Победителем международных соревнований по информационной безопасности VolgaCTF стала команда из МГУ.
В Самаре завершились международные соревнования по информационной безопасности VolgaCTF 2021
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В Самаре завершились международные соревнования по информационной безопасности VolgaCTF 2021

20 сентября 2021 15:39
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Победителем международных соревнований по информационной безопасности VolgaCTF стала команда из МГУ.

В Самаре завершились 11 международные студенческие соревнования в сфере информационной безопасности VolgaCTF 2021. В финале участвовала 21 команда из Кореи, Италии, Дании, Голландии, Индии, Вьетнама, Белоруссии, а также команды из российских вузов: ИТМО, МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургского электротехнического университета, Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Новосибирского госуниверситета и Университета Иннополис.

Губернатор Дмитрий Азаров в одном из своих посланий дал поручение проводить в Самарской области больше интересных мероприятий для IT-специалистов. VolgaCTF – одно из них, является крупнейшим соревнованием среди IT-специалистов в России и отвечает задачам сразу двух региональных программ «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторами соревнований выступают Самарский университет совместно с Правительством Самарской области.

Помимо соревновательной части также проходят мастер-классы, на которых ведущие специалисты из России и из-за рубежа делятся опытом с новым поколением специалистов по информационной безопасности.

По итогам трех соревновательных дней победа досталась команде Bushwhackers из Московского государственного университета. Второе место у Высшей школы экономики, третье место заняли сибиряки – ребята из Новосибирского госуниверситета. 

- В настоящее время информационная безопасность является одним из наиболее динамично развивающихся направлений в области информационных технологий. Это видно как по профессиональным мероприятиям, например, открытие в Самаре Центра кибербезопасности компании Ростелеком Солар, так и по количеству абитуриентов, поступающих в вузы на соответствующие направления. Отрадно, что именно Самара все чаще становится центром притяжения масштабных IT-мероприятий, которые нацелены не только на общение и обмен опытом, но и на популяризацию IT-специальностей, вовлечение в эту сферу новых кадров, - прокомментировал итоги соревнований руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

- Мы проводим соревнования Volga CTF в Самаре с 2011 года и с каждым годом уровень подготовки участников, как и их количество заметно прирастают, что не может не радовать. В этом году в финал вышли очень много сильных и опытных команд, что сохраняло интригу до последнего. если отборочный этап проводился в онлайн-режиме, то финальный этап нам удалось провести в очном формате. Удаленно участвовали только иностранные команды, - сообщил куратор VolgaCTF Павел Шиверов.

 

Фото:   правительство СО

 

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