271

В Самаре заработало собственное мобильное приложение единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта».



Специалисты отмечают, что главным преимуществом нового приложения является возможность мгновенного пополнения социальной и всех видов транспортных карт при помощи NFC – модуля; это займет около 1 минуты, что существенно облегчает пользование ресурсом. Теперь не придется стоять в очередях в кассу или дополнительно активировать платеж после отложенного онлайн-пополнения.



Сейчас приложением могут воспользоваться владельцы смартфонов Android с NFC модулем, его можно скачать «Google Play». Обращаем внимание на то, что на телефоне должно быть установлено мобильное приложение банка – участника СБП.



Уточнить информацию, задать все интересующие вопросы единому оператору можно в рабочее время по телефону: 8 (929) 707-61-38.

Фото: администрация Самары