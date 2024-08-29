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В Самаре выросли продажи бань и принадлежностей для парения

29 августа 2024 11:59
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В Самаре выросли продажи бань и принадлежностей для парения

Многим россиянам сложно представить дачу без бани, поэтому они активно продолжают ставить парные на свои участки. Специалисты Авито проанализировали продажи бань и банных принадлежностей в Самаре и выяснили, что пользователей больше  всего интересуют бани под ключ, а из банных принадлежностей заметнее всего выросли продажи банных запарок.

Жители Самары продолжают проявлять интерес к банной культуре. В июле-августе 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи бань выросли на 14%. Самый популярный запрос — баня под ключ. Их продажи за год увеличились на 28%. На Авито полностью готовая баня с установкой в среднем обойдется в  250 000 рублей.

Продажи каркасных бань за последний год выросли на 46%. В среднем такая баня на площадке стоит 246 000 рублей. Квадро-бани, также известные как бани-бочки, покупали чаще на 35%. Их средняя цена — 163 000 рублей.

За первое полугодие 2024 года наибольшее количество бань купили в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Краснодаре. А значительнее всего год к году продажи бань выросли в Ростове-на-Дону (почти в 3 раза), Воронеже (в 2,5 раза), Волгограде (+67%), Москве (+66%) и Краснодаре (+54%).

«Бани под ключ остаются самым популярным вариантом у пользователей, за год их доля продаж выросла на 7 процентных пунктов и сейчас этот показатель составляет 62%. Установка готовой бани — наиболее оптимальное решение для тех, кто не имеет необходимых навыков или не хочет тратить время на строительство. Кроме того, в стоимость обычно уже включены все необходимые материалы и работы по установке, что помогает избежать непредвиденных расходов», — отметил Андрей Колпаков, руководитель категории Стройка и ремонт.

Высоким спросом пользуются и банные принадлежности. Так, на 85% увеличились продажи запарок для бани — это сбор сухих ароматных трав и цветов в мешочке из натуральной ткани, который кладут в парную. На Авито такой в среднем стоит 300 рублей. Продажи веников для парения также выросли на 48%. На Авито можно найти огромное разнообразие веников из разных трав, в среднем они стоят 200 рублей.

Также популярностью пользуются банные веера, которые помогают равномерно распределять горячий воздух по парилке. Их продажи за год выросли на 63%. В среднем они продаются за 3 000 рублей. На Авито также можно купить банный килт (средняя цена — 700 рублей) или сразу банный набор, в который могут входить все перечисленные выше принадлежности. Средняя стоимость такого составляет 6 000 рублей, а состав набора зависит от фантазии продавца — в него также могут входить банные шапки, мочалки, ароматные масла и принадлежности для душа.

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