В Самаре выпустят лимитированные транспортные карты с новым оформлением 

136

В Самаре в конце декабря будут выпущены лимитированные транспортные карты с новым оформлением – студенческая и школьная. Планируется, что тираж составит порядка 1 тысячи экземпляров. Важно отметить, что дизайн предложен самими учащимися. Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК»), выступивший учредителем соответствующего конкурса, подвел итоги. Определены победители и лауреаты, которые сегодня были приглашены в Дом профсоюзов на церемонию награждения.

Принять участие в конкурсе могли горожане в возрасте от 7 до 23 лет включительно: школьники общеобразовательных учреждений, студенты, курсанты очных отделений, учащиеся учреждений профессионального образования.

«Транспортной картой я пользуюсь каждый день – езжу на учебу. Считаю, что карта должна привлекать внимание. На космическом фоне я нарисовала нашу ракету – один из символов Самары, а также созвездия. Считаю, что за космосом будущее, нужно осваивать новые пространства», – считает Ольга Беляева, студентка Самарского государственного колледжа, завоевавшая 1 место в одной из номинаций.

Согласно условиям конкурсанты должны были проявить максимум фантазии. При этом одно из обязательных требований – на макете карты студента нужно было изобразить одну из городских достопримечательностей, а на рисунке предлагаемого дизайна школьной карты – выдуманного героя вымышленной компьютерной игры.

Отбор материалов осуществлялся конкурсной комиссией, в которую вошли представители областной профсоюзной организации работников жизнеобеспечения и единого оператора «ОТК».

«Мы постоянно поддерживаем обратную связь с горожанами. И именно они предложили сделать дизайн транспортных карт для школьников и студентов более креативным, а мы при поддержке Администрации Самары организовали конкурс. Работы направлялись в один из наших офисов. Рассмотрели 48 рисунков, дизайнов. И в номинации «Моя жизнь – моя игра», и в номинации «Самарские достопримечательности» было так много интересных и ярких предложений, что среди членов жюри развернулась активная дискуссия по поводу того, чьи работы достойны оказаться на новых лимитированных транспортных картах, – рассказала представитель «ОТК» Анна Замыцкая. – В ближайшее время исходники – работы победителей – мы передадим профессиональному дизайнеру, чтобы к концу года обновить карты для оплаты проезда».

Победителям и лауреатам организаторами конкурса вручены Грамоты и денежные призы. А учителя, которые простимулировали задумки своих подопечных, отмечены Благодарственными письмами.

И в этом, и в следующем году поездки в городском пассажирском транспорте будут по прежней стоимости, тариф не изменится. Это позиция профсоюзов и городских властей.

Фото: администрация Самары