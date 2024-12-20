В Самаре вынесен обвинительный приговор организаторам казино

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Прокуратурой Самарского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 4 мужчин в возрасте от 28 до 43 лет. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В ходе судебного следствия установлено, что в период с октября 2023 года по апрель 2024 года мужчины незаконно организовали проведение азартной игры – покера.

Согласно распределенным ролям, один из них арендовал помещение в центре г. Самары, принимал деньги от игроков-клиентов, выдавал игровые фишки и выигрыш, второй сообщник подбирал и приглашал клиентов и осуществлял роль фиктивного игрока. Остальные два соучастника раздавали карты, решали спорные игровые ситуации за игровым столом, определяли выигравшего. Игры проводились 1-2 раза в неделю, депозит за участие составлял 10 тыс. рублей.

Деятельность нелегального казино была пресечена сотрудниками полиции.

С учетом мнения прокурора суд признал подсудимых виновными и назначил наказание от 1 года до 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.