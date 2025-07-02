В Самаре вводят «сухой закон» на время проведения фестиваля бардовской песни

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С 3 по 6 июля в Красноглинском районе областной столицы запретят розничную продажу алкогольных напитков.

Мера связана с проведением Всероссийского бардовского фестиваля. В Красноглинском районе Самары ежедневно с 8:00 до 23:00 будет действовать полный запрет на продажу спиртного в следующих населенных пунктах:

Поселок Прибрежный: ул. Звездная (д. 1–17), Парусная (д. 1–32), Труда (д. 1–22), Юности (д. 1–9), Никонова (д. 1–5), Овчарова (д. 1–7), Знаменосная (д. 3–5), Прибрежная (д. 2–20);

Поселок Винтай: ул. Гагарина (д. 1–18), Лесная (д. 2–10), Западная (д. 1–13), Школьная (д. 1–41), Озерная (д. 1–34), Советская (д. 1–19), Восточная (д. 1–15);

Село Пискалинский Взвоз: ул. Озерная (д. 1–38), Школьная (д. 1–40);

Село Задельное: ул. Школьная (д. 1–57), Северная (д. 1–75), Набережная (д. 1–34), Восточная (д. 1–24).

При этом запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, пишет Обоз-инфо.