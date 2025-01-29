В Самаре ввели карантин из-за опасной инфекции - лептоспироз, поражающей внутренние органы

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В Кировском районе Самары введен карантин. Причиной стал лептоспироз - острая инфекционная болезнь, которая поражает капилляры, печень, почки и мышцы животных и человека. Она сопровождается постоянной лихорадкой.



Эпизоотическим очагом заболевания является одна из квартир на улице Свободы, 149. Прилегающая территория в радиусе 1 километра определена как неблагоприятный пункт.



В документе указано, что в очаге лептоспироза запрещены любые посещения посторонними людьми. Исключение составляют только специалисты госветслужбы и жильцы близлежащих домов.



А в неблагополучном пункте на это время запрещены сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с четвероногими.



Снятие карантина произойдет, как только выздоровеет последнее зараженное животное.

Источник: СОВА

Фото: pxhere.com