В Самаре встретили в стенах Администрации официальную делегацию из города-партнера Бреста

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Празднование Дня рождения Самары начинается уже сегодня! Как любой именинник, наш город принимает гостей. Сегодня встретили в стенах Администрации официальную делегацию из города-партнера Бреста.

Соглашение о сотрудничестве между нашими городами было подписано в Бресте в конце июля. Уже сейчас, спустя всего месяц, состоялся предметный разговор о возможных направлениях сотрудничества. Руководители профильных департаментов администрации города за это время подготовили предложения. Друзья из Бреста также привезли с собой определенные наработки.

"Наши взгляды на перспективы развития партнерских отношений совпадают. Поэтому не сомневаюсь, что такая дружба действительно послужит на благо самарцев и брестчан.

В рабочем порядке будем обсуждать нюансы, чтобы как можно быстрее школьники Самары и Бреста, спортсмены, творческие коллективы смогли реализовать свои замыслы. Впереди у делегации насыщенные рабочие дни, знакомство с Самарой, нашими учреждениями и, конечно, празднование Дня города вместе со всеми жителями!". - сообщает Глава Самары Елена Лапушкина.