В Самаре встретили абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Торжественно встретили Анастасию Анатольевну Нестерову — педагога дополнительного образования Центра эстетического воспитания, ставшую абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям» в Новосибирске. Анастасия Анатольевна покорила всех своими программами по сохранению этнокультурного наследия региона.

Ее победа — это признание высочайшего профессионализма, любви к своему делу и верности миссии сохранения этнокультурного наследия Самарской области.

Представительница Самары стала лучшей в номинации «ПДО, реализующий ДОП, направленные на сохранение этнокультурного наследия региона», а также была признана абсолютным победителем конкурса.