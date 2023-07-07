В Самаре вручили сертификаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям

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В пятницу, 7 июля, глава Самары Елена Лапушкина вручила сертификаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям. Встреча состоялась в преддверии Дня семьи, любви и верности.

В этом году сертификаты и памятные подарки получили две многодетных семьи - Половневых и семья Степанян и Варданян.

В семье Половневых рождены и воспитываются 6 детей – 3 девочки и 3 мальчика. Сергей и Александра Половневы создают для своих детей все условия для их всестороннего развития. В ходе общения ребята поделились своими интересами и хобби: одна из дочерей любит печь кондитерские изделия, а младший сын увлекается конструированием. Семья большой вклад вносит и в общественное развитие: в мае 2023 года общественная палата Самарской области наградила Александру Половневу грамотой за доблестный труд, волонтерскую деятельность, большой личный вклад в поддержку участников специальной военной операции и жителей новых регионов России. В 2018 году она получила от Губернатора Самарской области знак отличия «Материнская доблесть».

В семье Степанян и Варданян 8 детей. Дети занимаются творчеством. Старшая дочь Карина окончила музыкальную школу, а ее сестры Анна и Лаура обучаются по классам флейты и фортепиано. На плечах отца семьи, Артура Армаисовича, забота и обеспечение большой семьи.

После вручения сертификатов глава Самары в дружественной и теплой обстановке пообщалась с семьями. Гости рассказали о своих планах, о том, чем занимаются дети и куда они хотят поступать, а также поблагодарили городскую Администрацию за оказанную поддержку, заботу и подарки.



«Нас сегодня пригласили на вручение сертификатов многодетным семьям. Это замечательная программа, мы очень счастливы, что нам о ней рассказали. Мы встали на очередь и спустя всего лишь 2 года мы получили сертификат. За это огромное спасибо Главе города Елене Владимировне Лапушкиной, и мы, конечно, очень ждем переселения с нашего старого жилья. Мы уже подобрали частный дом в Куйбышевском районе. Мы нашли подходящее жилье, в котором у каждого ребенка будет свое личное пространство. А в нашей семье 3 мальчика и 3 девочки, поэтому большая площадь, конечно, очень важна. Секрет нашей семьи в поддержке и уважении, в умении слушать друг друга», – выразила благодарность Александра Половнева.

На выделенные суммы семьи могут приобрести квартиру или частный дом на территории Самары или Самарской области. За четыре предыдущих года свои жилищные условия улучшили 8 многодетных семей.

Фото: администрация Самары