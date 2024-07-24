В Самаре водитель отказал женщине на инвалидной коляске в посадке в автобус

Видео с места событий опубликовала в социальных сетях сама пострадавшая. Она сообщила, что водитель 61-го автобуса не подъехал к остановке как положено, а остановил транспорт в отдалении от бордюра, а также в грубой форме отказал ей опустить пандус.
Женщине пришлось ждать следующий автобус, но и там пандус не сработал - коляску занесли на руках неравнодушные люди.
В городском департаменте транспорта прокомментировали ситуацию:
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, в случае подтверждения факта отказа в перевозке маломобильного пассажира водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности".
Кроме того, в ведомстве рассказали, что для водителей общественного транспорта организуют занятия с представителями общественной организации инвалидов-колясочников для корректировки поведения с маломобильными пассажирами.
"Данного водителя уже включили в список кандидатов на осенний курс", - уточнили в организации.
Источник: СОВА