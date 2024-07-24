Я нашел ошибку
Главные новости:
В торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.
Вячеслав Федорищев и губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписали соглашение о сотрудничестве регионов
Вячеслав Федорищев встретился с главой городского округа Октябрьск Александрой Гожей.
Вячеслав Федорищев: «Однозначно будем поддерживать развитие Октябрьска»
В Самаре ночью +14, +16° С, днем +22, +24°С.
25 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
В частности по улице Антонова-Овсеенко, на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда/Ставропольской, трамваи ходить не будут.
 Уже с 23:00 25 июля будет введено ограничение движения транспорта в районе перекрестка улиц Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина
Начали поступать звонки от злоумышленников, которые рассказывают о якобы новом постановлении об обязательной замене прибора учета горячего водоснабжения и предлагают выполнить данную услугу бесплатно.
«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Самарской области о новом виде мошенничества
Имя подозреваемого — Евгений Серебряков, запрос по поводу него сегодня утром поступил турецким властям по линии Интерпола от российских коллег.
Полиция в турецком Бодруме задержала подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
Путиным утверждена новая структура комиссий Госсовета, в состав которой вошел Вячеслав Федорищев, который назначен председателем по направлению «Промышленность».
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании с руководителями комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
В Самаре водитель отказал женщине на инвалидной коляске в посадке в автобус
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.3
-0.48
EUR 95.46
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре водитель отказал женщине на инвалидной коляске в посадке в автобус

24 июля 2024 18:38
127
В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Видео с места событий опубликовала в социальных сетях сама пострадавшая. Она сообщила, что водитель 61-го автобуса не подъехал к остановке как положено, а остановил транспорт в отдалении от бордюра, а также в грубой форме отказал ей опустить пандус.

Женщине пришлось ждать следующий автобус, но и там пандус не сработал - коляску занесли на руках неравнодушные люди.

В городском департаменте транспорта прокомментировали ситуацию:

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, в случае подтверждения факта отказа в перевозке маломобильного пассажира водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности".

Кроме того, в ведомстве рассказали, что для водителей общественного транспорта организуют занятия с представителями общественной организации инвалидов-колясочников для корректировки поведения с маломобильными пассажирами.

"Данного водителя уже включили в список кандидатов на осенний курс", - уточнили в организации.

Источник:   СОВА

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +14, +16° С, днем +22, +24°С.
24 июля 2024, 21:44
25 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +24°С
В Самаре ночью +14, +16° С, днем +22, +24°С. Экология
104
В частности по улице Антонова-Овсеенко, на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда/Ставропольской, трамваи ходить не будут.
24 июля 2024, 20:52
 Уже с 23:00 25 июля будет введено ограничение движения транспорта в районе перекрестка улиц Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина
В частности по улице Антонова-Овсеенко, на участке от Дома печати до перекрестка улиц XXII Партсъезда/Ставропольской, трамваи ходить не будут. Транспорт
125
Начали поступать звонки от злоумышленников, которые рассказывают о якобы новом постановлении об обязательной замене прибора учета горячего водоснабжения и предлагают выполнить данную услугу бесплатно.
24 июля 2024, 20:37
«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Самарской области о новом виде мошенничества
Начали поступать звонки от злоумышленников, которые рассказывают о якобы новом постановлении об обязательной замене прибора учета горячего водоснабжения и... ЖКХ
124
В центре внимания
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
288
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
269
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
24 июля 2024  09:46
Врио главы Самарской области определился с кандидатурами в сенаторы РФ от региона
341
На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.
23 июля 2024  16:54
Энергетики «Т Плюс» заменят теплотрассу по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре
523
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусо
23 июля 2024  13:50
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора
456
Весь список