В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник

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В рамках Общегородского субботника, завершающего традиционный месячник по благоустройству в текущем году, приводили в порядок дворовые территории во всех районах города.



Чистоту во дворах и необходимый инвентарь для всех желающих принять участие в субботнике жителей обеспечивали управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН.

К участию присоединились сотрудники муниципальных учреждений, организаций социальной сферы, здравоохранения, образования, объекты потребрынка, промышленные предприятия.



Сегодня проводились работы по уборке и вывозу мусора, сухих веток, листвы, покраске скамеек, урн, малых архитектурных форм, побелка деревьев.

Фото: администрация Самары