Я нашел ошибку
Главные новости:
Как считает ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев, все-таки в настоящее время делать этого не стоит.
Священник: обязательно ли православным посещать кладбища на Пасху
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
Сотрудниками полиции установлен еще один участник конфликта.
"Помидорная" драка на рынке Самаре: участники конфликта привлечены к административной ответственности
Приводили в порядок дворовые территории во всех районах города. 
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
В Самаре в ДТП на Победе пострадал водитель
В Самаре в ДТП на Победе пострадал водитель
В Самаре полицейские и общественники продолжили цикл встреч для студентов в рамках мероприятия «Твой выбор»
В Самаре полицейские и общественники продолжили цикл встреч для студентов в рамках мероприятия «Твой выбор»
мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату
Мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату
В Самаре тушили два пожара повышенной сложности в Ташкентском переулке
В Самаре тушили два пожара повышенной сложности в Ташкентском переулке
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник

23 апреля 2022 14:29
188
Приводили в порядок дворовые территории во всех районах города. 

В рамках Общегородского субботника, завершающего традиционный месячник по благоустройству в текущем году, приводили в порядок дворовые территории во всех районах города. 
 
Чистоту во дворах и необходимый инвентарь для всех желающих принять участие в субботнике жителей обеспечивали управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН. 

К участию присоединились сотрудники муниципальных учреждений, организаций социальной сферы, здравоохранения, образования, объекты потребрынка, промышленные предприятия. 
 
Сегодня проводились работы по уборке и вывозу мусора, сухих веток, листвы, покраске скамеек, урн, малых архитектурных форм, побелка деревьев. 

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
21 апреля 2022, 10:42
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Дата Всемирного дня пингвина была выбрана неслучайно: каждый год весной пингвины мигрируют, чтобы обзавестись потомством. Культура
614
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
20 апреля 2022, 13:58
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Открытие состоится 21 апреля в 16.00 в Детской картинной галерее.
Культура
862
Соревнования состоялись в три этапа: районный, городской, среди подразделений аппарата главка.
19 апреля 2022, 20:19
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Соревнования состоялись в три этапа: районный, городской, среди подразделений аппарата главка. Спорт
845
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
97
В парках и скверах Самары проходят субботники
23 апреля 2022  11:43
В парках и скверах Самары проходят субботники
250
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
22 апреля 2022  12:42
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
454
Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях
22 апреля 2022  10:31
Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях
449
Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в ПФО по динамике роста жилищного строительства.
21 апреля 2022  16:47
В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти
627
Весь список