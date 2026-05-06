В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Посольства и дипмиссии города Куйбышева»

8 мая (пятница) в 18.00 в «Заварке» пройдет лекция «Посольства и дипмиссии города Куйбышева» (12+). Ее прочитает краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин.

Мероприятие приурочено ко Дню Победы.

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был «запасной столицей» Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти и многие иностранные посольства. Многие здания, в которых размещались дипломаты, сохранились, и сейчас являются знаковыми объектами нашего города. На лекции посетители узнают об архитектуре зданий, где во время Великой Отечественной войны разместились дипломатические миссии и посольства. Например, посольство Швеции (Красноармейская, 15), Великобритании (Куйбышева, 151), США (Некрасовская, 62) и другие.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cXh5J4